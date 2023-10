Administration territoriale: voici le parcours de Younès Tazi, nouveau wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Agé de 49 ans, M. Tazi a entamé sa carrière professionnelle en tant que membre du cabinet du ministre de l’Agriculture, de l’équipement et de l’environnement (1997-1998), puis chef de la division des Etudes au même ministère (2004-2005), avant d’occuper le poste de directeur par intérim des Programmes et des Etudes au ministère de l’Equipement et du transport (2005-2006).

M. Tazi a également occupé le poste de directeur de la Stratégie, des programmes et de la coordination des transports au ministère de l’Equipement et du transport (2006) et de directeur général de l’Agence marocaine de développement de la logistique (2012).

En 2017, il a été nommé gouverneur de la province de Tétouan.

Younès Tazi succède dans ce poste à Mohamed M’hidia que le Souverain a nommé wali de la région de Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca.