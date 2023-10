L’ancien ministre de l’Éducation Saaïd Amzazi, nommé wali de la région Souss-Massa

L’ancien ministre de l’Éducation nationale Saaïd Amzazi vient d’être nommé par le roi Mohammed VI, wali de la région Souss-Massa et Gouverneur de la préfecture d’Agadir Ida-Outanane. Saaïd Amzazi avait hérité du portefeuille de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en 2018, succédant à Mohamed Hassad, alors limogé par le Roi.

Âgé de 58 ans, ce natif de Sefrou a été président de l’Université Mohammed V de Rabat entre 2015 et 2018. Il a également occupé les fauteuils de doyen de la Faculté des sciences de Rabat (entre 2011 et 2014) et de vice-doyen chargé des affaires académiques et pédagogiques à la même faculté; et a été membre de la Commission nationale d’accréditation et de coordination de l’enseignement supérieur (CNACES) et du Comité préparatoire du Conseil national des langues et de la culture marocaines (CNLCM).

Saaïd Amzazi est détenteur d’un doctorat en biologie de la Faculté de médecine de l’Université Mohammed V-Agdal, ainsi que de l’Université Pierre et Marie Curie de Paris, en France. En 2016, il était coordonnateur du Programme de la Conférence des Présidents des Universités lors de la COP22, tenue au Maroc, et a occupé cette même année le poste de coordonnateur du réseau des doyens des facultés de sciences des universités publiques marocaines.