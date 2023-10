Youssef Amrani, nommé ambassadeur du Royaume du Maroc aux États-Unis

Diplomate de carrière, Youssef Amrani, né le 23 septembre 1953 à Tanger, occupait jusqu’ici le poste d’ambassadeur du Maroc à Prétoria, en Afrique du Sud. Le nouvel ambassadeur du Maroc à Washington aura donc pour principale mission de développer davantage la relation politique et économique avec la plus grande puissance du monde. Son expérience et son talent de diplomate lui serviront énormément pour être à la hauteur de la confiance qui a été placée en lui par Sa Majesté, estiment les observateurs.

Youssef Amrani est licencié en sciences économiques de l’Université Mohammed V de Rabat en 1978 et diplômé de l’Institut de management de l’Université de Boston (Boston University School of Management). Polyglotte, il maitrise, outre la langue arabe, le français, l’anglais et l’espagnol. Son parcours diplomatique a débuté en 1992 quand il avait été nommé au poste de consul général du Maroc à Barcelone.

Il avait été ensuite ambassadeur du Maroc dans plusieurs pays des Amériques, d’abord en Colombie, en Équateur et au Panama avec résidence à Bogota de 1996 à 1999, puis au Chili de 1999 à 2001 et au Mexique, au Guatemala, au Salvador, au Honduras, au Costa Rica, au Nicaragua et au Belize avec résidence à Mexico entre 2001 et 2003. Il rejoint le ministère marocain des Affaires étrangères et de la coopération, où il est ambassadeur, directeur général des relations bilatérales de 2003 à 2008, puis Secrétaire général de novembre 2008 à juin 2011.

Ses efforts diplomatiques vont être récompensés lorsque le Souverain le nomme en janvier 2012 ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération au sein du gouvernement Benkirane, fonction qu’il occupe jusqu’au 11 octobre 2013, date à laquelle il devient chargé de mission au Cabinet royal.

En 2018, le Roi nomme Youssef Amrani au poste d’ambassadeur du Royaume en Afrique du Sud. Sa mission a été prolongée de deux ans dans ce pays bien qu’il ait été désigné à Bruxelles comme ambassadeur du Maroc auprès de l’Union européenne. Youssef Amrani est resté en poste en Afrique du Sud jusqu’à sa nomination ce jeudi 19 octobre 2023 par le Souverain au poste d’ambassadeur du Royaume du Maroc aux États-Unis.