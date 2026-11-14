Politique

Sommet de la Francophonie: Fatima Ezzahra El Mansouri représente le roi Mohammed VI au Cambodge

Fatima Ezzahra El Mansouri et Un Kheang, secrétaire d’État au ministère cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

La Cheffe du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri, est arrivée, samedi à Phnom Penh, pour représenter le roi Mohammed VI au 20ème Sommet de la Francophonie, prévu les 15 et 16 novembre dans la capitale cambodgienne.

Par Le360 (avec MAP)
Le 14/11/2026 à 13h04

À son arrivée à l’aéroport international de Techo, Fatima Ezzahra El Mansouri a été accueillie par Un Kheang, secrétaire d’État au ministère cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, ainsi que par l’ambassadeur du Maroc en Thaïlande et au Cambodge, Abderrahim Rahhaly.

Placée sous le thème «Réinvestir dans la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable», le Sommet réunira les chefs d’État et de gouvernement des 90 États et gouvernements membres de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), en vue de définir les orientations de l’Organisation et d’examiner les principaux enjeux de la coopération francophone.

Elle sera également marquée par l’élection de la prochaine ou du prochain secrétaire général de la Francophonie, pour un mandat de quatre ans (2027-2030). Plus haute instance de la Francophonie, le Sommet constitue également un rendez-vous de bilan de l’action de l’OIF.

À un an de l’échéance de la programmation 2024-2027, les dirigeants seront notamment appelés à évaluer les résultats obtenus et à examiner la place de l’Organisation dans un contexte de recomposition du multilatéralisme.

Lire aussi : Aziz Akhannouch représente le roi Mohammed VI au 19ème Sommet de la francophonie

Les chefs d’État et de gouvernement devraient adopter, à l’issue des travaux, la Déclaration de Phnom Penh ainsi que plusieurs résolutions. Ils devront également se prononcer sur la date et le lieu du 21ème Sommet de la Francophonie, prévu en 2028.

Par Le360 (avec MAP)
Le 14/11/2026 à 13h04
#Cambodge#Mansouri#Fatima Ezzahra El Mansouri#Sommet de la Francophonie#Organisation internationale de la Francophonie

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