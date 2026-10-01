Sécurité globale: le rayonnement international du modèle marocain

L’approche sécuritaire du Maroc s’impose aujourd’hui comme une référence incontournable sur l’échiquier mondial en matière de lutte contre le crime, s’appuyant sur l’engagement indéfectible du Royaume à consolider un climat de sécurité globale et à honorer ses partenariats bilatéraux et multilatéraux. Cette position de premier plan trouve son écho dans les différentes distinctions internationales et les marques de reconnaissance unanimes formulées par de grandes puissances à l’égard du professionnalisme, du sens élevé du devoir et de l’efficacité proactive qui caractérisent les cadres sécuritaires marocains, sous la conduite d’Abdellatif Hammouchi, directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, traduisant ainsi l’implication constante de l’institution sécuritaire dans la mutualisation des efforts internationaux de lutte contre la criminalité, souligne le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du vendredi 2 octobre.

Dans le cadre de cette dynamique de coopération multidimensionnelle, les services de sécurité et de renseignement marocains s’attellent à consolider une architecture sécuritaire robuste et un partenariat stratégique au service de la stabilité régionale et internationale. Cette orientation trouve une illustration parfaite dans les louanges exprimées par de hauts responsables de la police fédérale allemande lors d’une visite au Maroc, saluant l’excellence et la réactivité des structures sécuritaires nationales. Dans la même perspective, le Bureau fédéral d’investigation américain (FBI) a tenu à adresser un message officiel de remerciement et de considération aux fonctionnaires de la DGSN et de la DGST pour leur contribution remarquable et leur participation active aux travaux du «Centre international du renseignement», soulignant le degré d’expertise exceptionnel et la maîtrise technique démontrée par les compétences marocaines, en particulier dans la sécurisation des grands événements sportifs et la gestion des flux de supporters de grande envergure.

Cette performance opérationnelle se manifeste également à travers le partenariat unissant le Maroc à des pays comme les États-Unis et l’Espagne, dont les mécanismes de coordination conjointe constituent un rempart redoutable contre les menaces terroristes, la migration irrégulière et le trafic de stupéfiants. Cette synergie étroite a largement démontré son efficacité dans la sécurisation d’événements planétaires majeurs, à l’instar des préparatifs et de la gestion conjointe de la Coupe du Monde 2026, garantissant des standards élevés de fluidité et de protection pour l’ensemble des délégations et des supporters, écrit Al Ahdath Al Maghribia.

Sur le front de la coopération asiatique, l’efficacité de la stratégie marocaine a été officiellement consacrée par l’intégration du Royaume dans le groupe restreint des nations affichant des performances de premier plan dans le «Rapport sur l’indice de sécurité publique mondiale (2025-2026)» du Forum de coopération sur la sécurité publique mondiale de Lianyungang. Le Maroc s’y distingue en tant qu’unique pays africain de ce groupe d’excellence, fruit d’une évaluation rigoureuse. Avec un score global de 76 sur 100, et des notes particulièrement élevées dans les domaines de l’ordre public, de la prévention du crime et de la sécurité routière, cette distinction consacre les réformes structurelles profondes menées sous la houlette d’Abdellatif Hammouchi.

L’exemplarité de la diplomatie sécuritaire marocaine s’illustre de manière éclatante dans ses relations avec les pays européens, à l’image de la Suède. La police nationale suédoise a récemment mis en exergue le rôle stratégique et l’appui décisif des autorités marocaines dans l’interpellation d’individus dangereux visés par des mandats d’arrêt internationaux et impliqués dans des crimes violents de grande envergure. À travers des publications officielles et des déclarations saluant la réactivité des services de Rabat, les responsables suédois ont réaffirmé que ce partenariat fructueux traduit la disposition constante du Royaume à partager son expertise pointue et à œuvrer activement pour faire échec aux réseaux criminels transnationaux.