Société

Hooliganisme: trois personnes interpellées à Casablanca

Le siège de la préfecture de police de Casablanca.

Soupçonnés d’avoir dégradé plusieurs voitures, agressé un supporter rival et incendié sa motocyclette, trois jeunes hommes âgés de 21 à 25 ans ont été interpellés ce mardi 29 septembre à l’aube par la police à Rahma, à Casablanca.

Par La Rédaction
Le 29/09/2026 à 12h30

Soupçonnés d’être impliqués dans des violences entre groupes de supporters, trois hommes âgés de 21 à 25 ans ont été interpellés par les éléments de la zone de sûreté de Rahma, à Casablanca, aux premières heures de ce mardi 29 septembre. Ils sont notamment suspectés d’avoir participé à un attroupement, commis des dégradations sur des biens privés et volontairement incendié une motocyclette.

Les services de police avaient été alertés après que plusieurs individus, soupçonnés d’appartenir à un groupe de supporters, eurent endommagé des véhicules stationnés sur la voie publique. Ils auraient également agressé une personne présentée comme membre d’un groupe rival, avant de mettre le feu à sa motocyclette.

Lire aussi : Casablanca: arrestation de cinq individus pour hooliganisme sportif et port d’armes blanches

Les investigations menées dans le cadre de cette affaire ont permis d’identifier plusieurs suspects. Le dispositif déployé a abouti à l’interpellation de trois d’entre eux ainsi qu’à la saisie d’une motocyclette qui aurait été utilisée lors de la commission de ces faits.

Les trois mis en cause ont été soumis à l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent afin d’établir l’ensemble des circonstances et des faits qui leur sont reprochés. Les investigations se poursuivent en vue d’identifier et d’interpeller les autres personnes susceptibles d’être impliquées dans ces violences.

Par La Rédaction
Le 29/09/2026 à 12h30
#Hooliganisme#Incendies#Motocyclette#interpellation#Police#DGSN

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