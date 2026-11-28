Pendant deux jours, les 24 et 25 novembre 2026, la première Base aérienne des Forces royales air, à Salé, a servi de cadre à l’exercice de recherche et de sauvetage maritime «SAREX 2026». Placé sous la supervision des FRA, ce rendez-vous figure au programme des activités de l’initiative «5+5 Défense».

L’exercice a pris la forme d’un «Tabletop Exercise», un format théorique où les participants travaillent en salle et déroulent un scénario étape par étape.

Lors de l'exercice SAREX 2026.

Le scénario retenu simulait la chute d’un avion de transport en pleine mer, au large des côtes. À partir de cette situation, les participants se sont entraînés aux différentes phases d’une opération de recherche et de sauvetage maritime, avec un accent mis sur la coordination des efforts d’intervention.

Selon les FAR, l’exercice visait à renforcer la coopération et la coordination multilatérales. Il a aussi donné lieu à un échange d’expertises et d’expériences entre les participants.

Les organisateurs voulaient par ailleurs développer les mécanismes de planification et de prise de décision conjointe. Ce travail doit rehausser le niveau de préparation et l’interopérabilité en matière de recherche et de sauvetage maritime.