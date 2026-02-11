Politique

Sarah El Haïry, Haute-commissaire à l’enfance en visite à Rabat et à Marrakech

Sarah El Haïry, Haute-commissaire française à l’Enfance.

Sarah El Haïry, Haute-commissaire française à l’Enfance, effectue une visite officielle de deux jours au Maroc les 11 et 12 février 2026. Ce déplacement intervient cette fois ci, principalement à l’occasion de la Conférence mondiale sur l’élimination du travail des enfants à Marrakech.

Par La Rédaction
Le 11/02/2026 à 18h47
4 min de lecture

Sarah El Haïry, Haute-commissaire à l’Enfance et ancienne ministre française déléguée chargée de l’Enfance, de la Jeunesse et des Familles, a entamé, ce mercredi 11 février, une visite de deux jours au Maroc, avec des étapes prévues à Rabat puis à Marrakech.

Ce déplacement s’inscrit dans une dynamique de mobilisation internationale accrue visant à accélérer l’éradication du travail des enfants, alors qu’environ 138 millions d’entre eux sont encore concernés dans le monde, dont 54 millions exercent des activités dans des conditions dangereuses.

Au cours de cette journée, la Haute-commissaire a rencontré plusieurs responsables marocains afin d’échanger sur les priorités communes en matière de protection de l’enfance, d’éducation, d’insertion professionnelle, de numérique responsable et de coopération économique. Elle s’est notamment entretenue avec Fatima Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, ainsi qu’avec Hicham Mellati, directeur des affaires pénales et des grâces, chargé de la création de l’Agence de protection de l’enfance.

Sarah El Haïry a également visité l’Orange Digital Center de la Fondation Orange, engagé dans l’accompagnement de jeunes issus de milieux défavorisés vers les métiers du numérique. Elle a par ailleurs participé à une table ronde organisée à l’Institut français de Rabat, réunissant des associations mobilisées en faveur de la protection et de l’inclusion des enfants.

Au programme de demain, la Haute-commissaire se rendra à Marrakech, où elle interviendra dès 9 heures à la Conférence mondiale sur l’élimination du travail des enfants, organisée au Palais des Congrès. Cette rencontre internationale vise à favoriser le partage de bonnes pratiques, à renforcer l’alignement des politiques publiques et à susciter de nouveaux engagements afin de mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes.

#Politique#Sarah El Haïry#Haute-Commissaire#Visite officielle#Enfance#Rabat#Marrakech#Maroc-France

