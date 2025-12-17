Sarah El Haïry, Haute-Commissaire à l’enfance en visite à Rabat et Casablanca

Sarah El Haïry, Haute-Commissaire à l’Enfance et ancienne ministre déléguée chargée de l’Enfance, de la Jeunesse et des Familles, entame ce mercredi 17 décembre une visite de deux jours au Maroc, d’abord à Rabat puis à Casablanca. Cette mission s’inscrit dans une dynamique de dialogue et de coopération autour des enjeux liés à la petite enfance, à la jeunesse et à la cohésion sociale.Au cours de son séjour, la Haute-Commissaire rencontrera plusieurs acteurs marocains engagés dans la protection de l’enfance.

Sont notamment prévues des rencontres avec des associations de référence telles que l’AMESIP et INSAF, reconnues pour leur action en faveur des enfants en situation de vulnérabilité, ainsi qu’avec des institutions publiques comme le Haut-Commissariat au Plan. Des échanges sont également programmés avec l’Unicef Maroc, partenaire clé des politiques de l’enfance dans le Royaume.

Ces rencontres ont pour objectif d’identifier des priorités communes et de renforcer les synergies entre les deux pays, notamment dans les domaines de la petite enfance, de l’éducation, de la jeunesse et des coopérations économiques liées aux politiques sociales. L’accent sera mis sur le partage d’expériences, les bonnes pratiques et les perspectives de projets conjoints.

La visite de Sarah El Haïry s’inscrit dans le cadre du partenariat d’exception renforcé entre la France et le Maroc, conclu en octobre 2024 lors de la visite d’État du président de la République française, à l’invitation du roi Mohammed VI. Ce partenariat stratégique vise notamment à approfondir la relation bilatérale au service de la cohésion sociale et reconnaît le rôle central de la jeunesse et de la société civile dans le développement des deux pays.

Sur le plan personnel, le déplacement revêt une dimension symbolique forte pour Sarah El Haïry. Ayant grandi au Maroc avant de poursuivre ses études et son engagement politique en France, et élevée par des parents marocains, la Haute-Commissaire incarne elle-même la profondeur des liens humains et culturels unissant les deux nations. Engagée de longue date sur les questions de jeunesse et d’inclusion sociale, elle entend, à travers cette visite, continuer à œuvrer au rapprochement des sociétés française et marocaine.