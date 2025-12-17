Politique

Sarah El Haïry, Haute-Commissaire à l’enfance en visite à Rabat et Casablanca

Sarah El Haïry, Haute-Commissaire française à l’Enfance.

Sarah El Haïry, Haute-Commissaire française à l’Enfance, effectue une visite officielle de deux jours au Maroc, les 17 et 18 décembre 2025. Ce déplacement entend renforcer la coopération franco-marocaine dans les domaines de la protection de l’enfance, de la jeunesse et de l’éducation, à travers des rencontres avec des acteurs institutionnels, associatifs et internationaux.

Par Ryme Bousfiha
Le 17/12/2025 à 18h32

Sarah El Haïry, Haute-Commissaire à l’Enfance et ancienne ministre déléguée chargée de l’Enfance, de la Jeunesse et des Familles, entame ce mercredi 17 décembre une visite de deux jours au Maroc, d’abord à Rabat puis à Casablanca. Cette mission s’inscrit dans une dynamique de dialogue et de coopération autour des enjeux liés à la petite enfance, à la jeunesse et à la cohésion sociale.Au cours de son séjour, la Haute-Commissaire rencontrera plusieurs acteurs marocains engagés dans la protection de l’enfance.

Sont notamment prévues des rencontres avec des associations de référence telles que l’AMESIP et INSAF, reconnues pour leur action en faveur des enfants en situation de vulnérabilité, ainsi qu’avec des institutions publiques comme le Haut-Commissariat au Plan. Des échanges sont également programmés avec l’Unicef Maroc, partenaire clé des politiques de l’enfance dans le Royaume.

Lire aussi : Le Maroc se dote d’une Agence nationale de protection de l’enfance

Ces rencontres ont pour objectif d’identifier des priorités communes et de renforcer les synergies entre les deux pays, notamment dans les domaines de la petite enfance, de l’éducation, de la jeunesse et des coopérations économiques liées aux politiques sociales. L’accent sera mis sur le partage d’expériences, les bonnes pratiques et les perspectives de projets conjoints.

La visite de Sarah El Haïry s’inscrit dans le cadre du partenariat d’exception renforcé entre la France et le Maroc, conclu en octobre 2024 lors de la visite d’État du président de la République française, à l’invitation du roi Mohammed VI. Ce partenariat stratégique vise notamment à approfondir la relation bilatérale au service de la cohésion sociale et reconnaît le rôle central de la jeunesse et de la société civile dans le développement des deux pays.

Sur le plan personnel, le déplacement revêt une dimension symbolique forte pour Sarah El Haïry. Ayant grandi au Maroc avant de poursuivre ses études et son engagement politique en France, et élevée par des parents marocains, la Haute-Commissaire incarne elle-même la profondeur des liens humains et culturels unissant les deux nations. Engagée de longue date sur les questions de jeunesse et d’inclusion sociale, elle entend, à travers cette visite, continuer à œuvrer au rapprochement des sociétés française et marocaine.

Par Ryme Bousfiha
Le 17/12/2025 à 18h32
#Visite officielle#Sarah El Haïry#Haute-comissaire#Enfance#Maroc-France

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Nasser Bourita et Stéphane Séjourné: la relation entre le Maroc et la France est «exceptionnelle»

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Lecourtier: en France, considérer le Maroc sans être clair sur le Sahara est «illusoire, irrespectueux et stupide»

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Social: l’UM5 et SOS Villages d’Enfants Maroc créent une filière universitaire dédiée à la protection sociale

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

La visite d’État d’Emmanuel Macron au Maroc vue par les médias français

Articles les plus lus

1
105 millions de m³ en cinq semaines: comment les dernières pluies ont boosté les réserves des barrages
2
Transferts des MRE: le Maroc attend le feu vert de Bruxelles sur la directive européenne
3
Le président Tebboune gracie un historien pour qui «l’amazighité est un projet idéologique sioniste-français»
4
Il faut savoir perdre un match
5
Chefchaouen: les chasse-neige mobilisés toute la nuit pour libérer les routes
6
Intempéries: sur instructions royales, le ministère de l’Intérieur lance un dispositif renforcé de veille et d’intervention
7
Algérie cherche Alliés désespérément… RSVP par message privé
8
Inondations à Safi: le témoignage de Driss Benhima, enfant de la médina sinistrée
Revues de presse

Voir plus