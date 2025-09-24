Politique

Santé au travail: l’USFP propose un an d’arrêt maladie pour les pathologies chroniques

Latifa Cherif, députée USFP.

Face aux limites du Code du travail actuel, l’USFP propose de revoir à la hausse le délai annuel des arrêts maladie, particulièrement pour les cas chroniques comme le cancer, afin de préserver les revenus des salariés dans des périodes critiques.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 24/09/2025 à 17h30

Le groupe parlementaire de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) à la Chambre des représentants a déposé une proposition de loi visant à modifier l’article 272 du Code du travail (loi n°65.99). Ce texte suggère de porter de 121 à 271 jours continus le délai annuel autorisé d’arrêt du travail en cas d’accident professionnel ou de maladie.

À l’origine de cette initiative, la députée socialiste Latifa Chérif, qui plaide pour une meilleure prise en charge des salariés atteints de pathologies lourdes. Elle propose en outre, pour les maladies chroniques telles que les cancers, de porter la durée des arrêts à 365 jours par an, soit une année entière.

Lire aussi : Pénurie de médicaments à base de morphine: une députée de l’USFP saisit le ministre de la Santé

Selon l’élue, «l’expérience a montré que la limite actuelle de 121 jours ne permet pas d’accompagner dignement les situations exceptionnelles de maladies nécessitant des traitements longs et coûteux». Une restriction qui, poursuit-elle, «prive nombre de travailleurs de leur revenu dans des moments particulièrement sensibles de leur vie».

Cette proposition, si elle venait à être adoptée, constituerait un tournant dans la protection sociale des salariés marocains, en renforçant leurs droits face à l’épreuve de la maladie.

#Santé#congé de maladie#USFP#propositions#loi#chambre des représentants#Code du travail

