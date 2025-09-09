Nouvelles tensions au sein de l’USFP: Driss Lachgar sous pression

La situation au sein de l’Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) se dégrade de jour en jour.

Dans la province de M’diq-Fnideq, et selon des sources informées citées par le quotidien Al Akhbar dans son édition de ce mercredi 10 septembre, les tentatives de réconciliation entreprises lundi dernier par certaines figures du parti pour apaiser les dissensions et rétablir l’unité locale ont échoué.

Chaque partie campe sur ses positions, refusant de revenir sur la décision de suspendre certaines adhésions et exprimant son mécontentement face à ce qu’il considère comme un manque de vigilance de la direction centrale pour prévenir ces divisions.

Avant la visite de Driss Lachgar, secrétaire général de l’USFP, dans cette province, plusieurs membres avaient décidé de suspendre leur adhésion dans les sections locales.

Un large rassemblement s’est tenu au siège provincial du parti à M’diq, réunissant toutes les sections de la province, pour discuter des évolutions organisationnelles en lien avec la préparation du prochain congrès régional, a-t-on lu.

Par ailleurs, plusieurs militants proches du dirigeant Abdelwahed Chaâr ont rejeté catégoriquement la décision de confier la supervision de la préparation du congrès local à certaines personnes jugées indésirables.

Selon eux, celles-ci ne jouissent d’aucune confiance de la part des militants et n’ont présenté aucun bilan tangible durant leur mandat en tant que représentants des citoyens.

Les conflits internes surviennent dans un contexte particulièrement sensible, à quelques mois des élections législatives, explique Al Akhbar.

Toutes les sections locales de la province ont vu leur adhésion suspendue, tout comme les membres conseillers dans les collectivités locales, ainsi que les membres syndicalistes et militants du parti.

Les membres mécontents dénoncent les décisions de la direction nationale, qu’ils jugent contraires aux orientations de la direction provinciale et à la volonté des bases du parti, en imposant des responsables dépourvus de toute légitimité organisationnelle et de la confiance nécessaire.

Cette situation met en lumière les fractures internes de l’USFP à M’diq-Fnideq et soulève des interrogations sur la capacité du parti à maintenir son unité à l’approche des échéances électorales.

Au niveau national, Driss Lachgar, secrétaire général de l’USFP, fait face à des critiques croissantes.

Certains membres du parti l’accusent d’adopter une stratégie politique incohérente, oscillant entre opposition et volonté de rejoindre le gouvernement de Aziz Akhannouch.

Cette ambiguïté suscite des interrogations sur la direction politique du parti et son avenir sur la scène politique du Royaume.

La situation à M’diq-Fnideq et les critiques nationales dont fait l’objet Driss Lachgar illustrent les défis auxquels l’USFP est confronté, pour retrouver sa stabilité interne, et sa crédibilité politique, à l’échelle nationale.