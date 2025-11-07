Politique

Sahara marocain: et maintenant?

Mustapha Sehimi.

Mustapha Sehimi.

ChroniqueAprès le vote de la résolution 2797 du Conseil de sécurité sur le Sahara marocain, une question s’impose: quelles seront les prochaines étapes? Le plan marocain d’autonomie a été validé sans aucune opposition au sein de cette haute instance onusienne (11 voix pour, 3 abstentions et une non-participation). La résolution consacre le fait qu’il est désormais considéré comme le seul cadre capable d’offrir une solution durable, susceptible de conduire à un règlement négocié fondé sur le compromis.

Par Mustapha Sehimi
Le 07/11/2025 à 14h21

L’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU, Staffan de Mistura – que cette résolution remet clairement en selle – a d’ailleurs déclaré à Bruxelles qu’il «attendait désormais avec impatience une version actualisée du plan marocain». Il a précisé que la résolution était «importante par son contenu », qu’elle «traduit une énergie et une détermination internationales renouvelées», qu’elle établit un cadre «mais ne prescrit pas d’issues déterminées aux négociations». Selon lui, ce texte constitue une base de négociation, «tout comme le document du Front Polisario et d’autres idées permanentes». Et de conclure: «S’engager ne veut pas dire automatiquement en accepter le résultat. L’important est d’y participer».

Voilà précisément ce qui pose problème. Pourquoi? Parce que la résolution 2797 est d’une tout autre veine. Elle vise à «faire progresser le processus politique, notamment par la poursuite des consultations entre l’Envoyé personnel et le Maroc, le Front Polisario, l’Algérie et la Mauritanie, afin de consolider les progrès accomplis». Elle souligne «l’urgence de la reprise du processus politique» et se félicite de «l’initiative de l’Envoyé personnel de réunir les parties afin de maintenir la dynamique et de saisir cette occasion sans précédent pour parvenir à une solution durable». Certes, la résolution ne fixe pas de délai explicite, mais il est évident qu’il n’est ni souhaitable ni envisageable que ce processus s’éternise. Ce qui importe désormais, c’est la transmission par le Maroc d’une version actualisée de l’Initiative d’autonomie déposée le 11 avril 2007 au Conseil de sécurité.

Ce texte fondateur comprend 35 points, organisés en trois grandes parties: l’engagement du Maroc en faveur d’une solution politique définitive; les éléments de base de la proposition marocaine (compétences de la Région autonome du Sahara, organes de la Région – parlement et Chef de gouvernement –, ainsi que la représentation de l’État dans la Région); enfin, le processus d’approbation et de mise en œuvre du statut d’autonomie. Comme le prévoit le point 27, ce statut «fera l’objet de négociations» et sera «soumis à une libre consultation référendaire des populations concernées». Ce référendum consacre ainsi le libre exercice, par ces populations, de leur droit à l’autodétermination. Le point 28 ajoute qu’à cette fin, «les parties s’engagent à œuvrer conjointement, et de bonne foi, en faveur de cette solution politique et de son approbation par les populations du Sahara». Dans le même esprit, la Constitution marocaine sera révisée, le plan précisant que «le statut d’autonomie y sera incorporé comme gage de sa stabilité et de sa place particulière dans l’ordonnancement juridique national».

«L’Algérie et le mouvement séparatiste peuvent-ils refuser les réunions et les négociations proposées par l’Envoyé personnel aux États-Unis? Jusqu’ici, ces deux acteurs, qui avaient pourtant participé à deux tables rondes en Suisse (en décembre 2018 et en mars 2019), avaient par la suite récusé ce format.»

—  Mustapha Sehimi

Sur la base du plan marocain actualisé, des négociations pourront alors s’ouvrir sous l’égide de l’Envoyé personnel, Staffan de Mistura, et ce sur le sol américain, comme le prévoit la résolution. Ce choix, explicitement mentionné, témoigne de l’intérêt particulier de Washington à faire avancer – et, à terme, clore – un différend qui dure depuis un demi-siècle. Y aura-t-il plusieurs rounds de négociations, avec des groupes de travail thématiques entre les parties? Très probablement. Un relevé de conclusions devra être établi, consignant convergences et divergences sur le statut final du territoire, étant entendu que celui-ci s’inscrira dans le cadre de la souveraineté marocaine, comme le rappelle d’ailleurs la résolution.

Au-delà des questions politiques et institutionnelles, la problématique de la gouvernance sera également au cœur des discussions, avec des références explicites aux droits humains et aux libertés fondamentales: renforcement du suivi par les mécanismes onusiens (HCDH, MINURSO), mesures de confiance et de réconciliation – notamment les visites familiales –, garanties de participation démocratique et de protection des libertés publiques. Il faudra aussi traiter de multiples dossiers humanitaires. Se pose, en particulier, la question de l’identification des réfugiés, à laquelle l’Algérie s’est constamment opposée. Les dizaines de milliers de personnes installées dans les cinq camps de Tindouf relèvent de plusieurs nationalités sahéliennes et autres. Or, seuls ceux pouvant justifier de leur citoyenneté marocaine seront concernés par ce processus.

Autre chantier complexe: celui du désarmement et de la réintégration éventuelle de milliers de membres démobilisés des milices armées du mouvement séparatiste. L’Algérie, en tant que pays d’accueil, sera directement confrontée à cette difficulté majeure. Il lui appartiendra de prendre les mesures appropriées, le Maroc ne pouvant accueillir certaines catégories de réfugiés. La question du rapatriement fera l’objet de programmes dédiés. Le Royaume s’était déjà engagé, dans son plan d’autonomie (point 30), à prendre «toutes les mesures nécessaires (…) pour une réinsertion complète au sein de la collectivité nationale, dans des conditions garantissant la dignité des personnes rapatriées, leur sécurité et la protection de leurs biens». À cette fin, une amnistie générale est prévue. À la suite d’un accord entre les parties, un conseil transitoire, composé de leurs représentants, sera institué; il apportera son concours aux opérations liées à l’approbation et à la mise en œuvre du statut d’autonomie (rapatriement, désarmement, démobilisation, réinsertion…), comme le prévoit le point 32 du plan marocain de 2007.

Reste une question centrale: l’Algérie et le mouvement séparatiste peuvent-ils refuser les réunions et les négociations proposées par l’Envoyé personnel aux États-Unis? Jusqu’ici, ces deux acteurs, qui avaient pourtant participé à deux tables rondes en Suisse (en décembre 2018 et en mars 2019), avaient par la suite récusé ce format. Aujourd’hui, ce sont des termes nouveaux qui s’imposent à eux. Il n’existe plus, en réalité, d’autre option que de se réinsérer dans le processus onusien tel qu’il est consacré par la résolution 2797 du 31 octobre 2025.

Par Mustapha Sehimi
Le 07/11/2025 à 14h21
#Conseil de sécurité de l'ONU#Sahara marocain#Algérie#Polisario#Staffan de Mistura#Négociations

LEs contenus liés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Mairie de New York: le musulman Zohran Mamdani grand favori

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

De la moralisation politique

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Agences de notation: les erreurs d’évaluation

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Croissance sans emploi

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Algérie: il était une fois, un général «harrag»...

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Ordre mondial et dynamiques de contestation

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Cybersécurité et souveraineté numérique

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Sahara marocain et stabilité régionale

Articles les plus lus

1
Résolution 2797 sur le Sahara: isolement ou capitulation, le dilemme du régime d’Alger
2
Lancement officiel de la 5G au Maroc: ce qui va changer
3
Luxury All-Inclusive: le Maroc entre dans le cercle fermé du luxe immersif grâce à une collaboration stratégique entre le Groupe Alliances et Rixos Hotels
4
Maroc Telecom active la 5G et inaugure une nouvelle ère du numérique
5
Santé: visite guidée au CHU international Mohammed VI de Rabat, emblème d’une nouvelle ère d’infrastructures modernes et intelligentes
6
De Mistura acte le tournant du Conseil de sécurité sur le Sahara: l’autonomie est la base des négociations
7
Guinness: la FIFA réunit 69 nationalités au Complexe Mohammed VI et établit un record mondial
8
inwi lance son réseau 5G au Maroc
Revues de presse

Voir plus