Politique

Réforme des retraites: les syndicats exigent un cahier des charges avant de reprendre le dialogue

Nadia Fettah Alaoui, ministre de l'Économie et des Finances.

Revue de presseLa reprise du dialogue sur la réforme des retraites bute sur des divergences fondamentales. Les syndicats, échaudés par un processus qu’ils jugent impréparé, exigent désormais une vision claire et documentée du gouvernement comme préalable à toute discussion, creusant un nouveau fossé de défiance. Cet article est une revue de presse tirée d’Al Akhbar.

Par Hassan Benadad
Le 24/10/2025 à 19h19

Le dossier de la réforme des retraites refait surface dans le débat public, suite à un nouvel accroc dans le dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Les centrales syndicales ont opposé une fin de non-recevoir à la tenue de toute réunion de la commission technique, arguant de l’absence «d’idées claires définissant la vision gouvernementale et son approche de la réforme attendue».

Lors de son conseil exécutif mercredi 22 octobre, la CDT a acté le rejet de toute rencontre ultérieure, à moins qu’elle ne s’accompagne d’une vision spécifique et documentée sur la nature de la réforme envisagée, rapporte Al Akhbar dans son édition week-end (25 et 26 octobre). Un de ses représentants souligne que l’annulation du dialogue de septembre a contribué à envenimer la crise de confiance.

Il a également rappelé la sensibilité intrinsèque des réformes des retraites, évoquant les controverses qu’elles soulèvent même chez les grandes nations comme la France, avant de réaffirmer une position syndicale inflexible: «Nous refusons toute réforme basée sur le relèvement de l’âge de départ, l’augmentation des cotisations ou la réduction des pensions, si elle n’est pas couplée à une vision globale garantissant la pérennité des caisses et la préservation du pouvoir d’achat des retraités».

En écho, une source au sein de l’UMT a indiqué que l’organisation «attend de recevoir une invitation officielle du gouvernement précisant les grandes orientations de la réforme avant de statuer sur sa participation aux travaux de la commission technique». Cette crispation actuelle fait suite au refus des syndicats, le 9 octobre 2025, de s’entretenir avec Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Économie et des Finances, en raison de ce qu’ils appellent un «manque de sérieux et une absence de préparation adéquate».

En réponse, la ministre a exposé devant le Parlement que le retard accumulé par la commission ne signifie en rien un déficit de volonté politique, mais reflète plutôt «la complexité du dossier et sa sensibilité sociale», relaie Al Akhbar. Elle a assuré que «le gouvernement gère ce dossier avec une méthodologie méticuleuse, prenant en compte les différents acteurs ainsi que les enjeux financiers et sociaux». Malgré ces dissensions profondes, la poursuite des concertations entre le gouvernement et les syndicats est annoncée pour les prochaines semaines, dans l’espoir de relancer in fine le processus de dialogue social.

Par Hassan Benadad
Le 24/10/2025 à 19h19
#Réforme de la retraite#Syndicats#UMT#Nadia Fettah Alaoui

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Teaser. Grand Format. Droit de grève, réforme des retraites: Miloudi Moukharik hausse le ton et met le gouvernement face à ses responsabilités

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

La réforme des régimes de retraites pourrait être reportée, selon un économiste

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

La réforme des retraites dans le Royaume, le dossier brûlant de la rentrée sociale

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Réforme des retraites: les syndicats se préparent à un round décisif

Articles les plus lus

1
Résolution sur le Sahara: pourquoi le régime d’Alger a raison de trembler… et de ne pas voter
2
Officiel. La Fatwa sur la Zakat mise en ligne
3
Santé: la directrice régionale de Rabat relevée de ses fonctions
4
Au cœur du réacteur de l’IMA, l’épicentre des talents marocains dans le secteur aéronautique
5
Panique à Alger: «l’intégration au Maroc» devient, soudain, une option pour le Polisario
6
Najib Akesbi, ou la nostalgie d’un Maroc qu’on ne reconnaît plus
7
«La base la plus adéquate, sérieuse, crédible et réaliste»: la Belgique soutient le plan d’autonomie du Sahara sous souveraineté du Maroc et agira en conséquence
8
Un ‘spaceport’ entre Laâyoune et Dakhla?
Revues de presse

Voir plus