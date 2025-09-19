Economie

La réforme des régimes de retraites pourrait être reportée, selon un économiste

La réforme des régimes de retraites pourrait être reportée, selon un économiste. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 19/09/2025 à 09h23

VidéoZakaria Ferano estime qu’une année électorale n’est pas propice à une telle réforme. Alors que les réserves de la CMR s’approchent de l’épuisement, il appelle à un consensus national préalable pour garantir l’équité entre les différents régimes.

La réforme des systèmes de retraite au Maroc pourrait être repoussée au-delà des élections législatives de 2026. Pour l’économiste Zakaria Ferano, «une année électorale n’est pas appropriée pour ce genre de chantier», tant les enjeux techniques, sociaux et politiques rendent le dossier particulièrement complexe.

Le chef du gouvernement a récemment laissé entendre que la réforme pourrait être différée, insistant sur la nécessité de parvenir d’abord à «une vision de consensus» entre les pouvoirs publics et les syndicats quant à la nature, aux modalités et aux objectifs de la réforme. Il a indiqué que la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, convoquera prochainement une nouvelle réunion de la commission nationale chargée du suivi du dossier, en présence des partenaires sociaux.

Ferano souligne que «le principe d’équité et d’égalité entre les différents régimes» doit impérativement guider la réforme. Aujourd’hui, les écarts sont considérables: la pension moyenne servie par la CNSS ne dépasse pas 2.300 dirhams, contre 8.000 dirhams pour la CMR et plus de 10.000 dirhams pour le RCAR. Au-delà des aspects financiers, plusieurs interrogations demeurent: maintien du système de répartition ou bascule vers la capitalisation? Élargissement des régimes à points? Relèvement de l’âge légal de départ à la retraite?

Autant de sujets sensibles qui nécessitent, selon l’économiste, un débat approfondi avant toute prise de décision. «Introduire une réforme aussi importante durant la dernière année d’un mandat gouvernemental serait inimaginable, voire invraisemblable», tranche-t-il. En pleine année électorale, parvenir à un accord avec les syndicats paraît hautement improbable, et un débat non abouti risquerait d’envenimer davantage le climat social.

Pour lui, la priorité reste donc de préparer un consensus national solide, avant d’engager une réforme qui s’annonce incontournable, mais dont le calendrier devrait logiquement s’étendre au-delà de 2026.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 19/09/2025 à 09h23
#Retraite#réforme#CNSS#CMR#Élections#Nadia Fettah#RCAR#Egalité#Ministère de l'Economie et des Finances

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

La réforme des retraites dans le Royaume, le dossier brûlant de la rentrée sociale

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Rentrée sociale: les syndicats mettent déjà la pression

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Réforme des retraites: les syndicats se préparent à un round décisif

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Retraités: des sit-in à répétition pour exiger l’augmentation des pensions

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Retraites: vers une faillite programmée

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

L’œil de Gueddar. Retraites, dure dure sera la réforme

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Bras de fer autour de la réforme des retraites: les syndicats dénoncent une approche unilatérale

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Retraites: BAM, l’ACAPS et l’AMMC alertent sur le déséquilibre persistant des régimes du secteur public

Articles les plus lus

1
Incendie à Casablanca: une villa historique en flammes, le quartier Palmiers sous le choc
2
Développement du Complexe portuaire de Casablanca: le Roi inaugure plusieurs projets d’envergure
3
Algérie: arrestation d’un colonel des services de renseignements proche du clan de Tebboune
4
Akhannouch entre deux écrans: la soupe télévisée et le mouroir d’Agadir
5
Tanger: la fontaine de la place Oued El Makhazine fait peau neuve
6
Maroc 2030: ne pas oublier la culture
7
Première mondiale: la commémoration par le Maroc du XVe centenaire du prophète Mohammed ﷺ expliquée par Ahmed Toufiq
8
Colonisation anglaise et colonisation française: quel modèle?
Revues de presse

Voir plus