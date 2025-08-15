Réforme des retraites: les syndicats se préparent à un round décisif

Les caisses de retraite traversent une crise financière sans précédent, sous l’effet conjugué du vieillissement de la population, de l’allongement de l’espérance de vie et de la réduction du nombre de cotisants. Ce déséquilibre démographique a engendré un déficit structurel dans plusieurs régimes, rendant leur réforme plus impérative que jamais, rapporte Al Akhbar du week-end (16 et 17 août).

Les syndicats, conscients de l’urgence, rejettent toute solution parcellaire. Ils exigent une approche globale, mêlant réformes profondes et garanties sociales, afin d’assurer la viabilité du système sans sacrifier les droits des retraités actuels et futurs. Parmi leurs propositions figurent la diversification des sources de financement – via de nouvelles contributions ou l’élargissement de l’assiette des cotisants –, tout en veillant à un équilibre juste entre prestations et charges.

L’équité intergénérationnelle et catégorielle est au cœur de leurs revendications. Dans un contexte socio-économique marqué par des tensions inflationnistes et des difficultés d’accès à l’emploi, les syndicats alertent contre toute mesure aggravant les inégalités. Ils insistent notamment pour que toute modification de l’âge légal de départ à la retraite s’appuie sur des études rigoureuses, intégrant les réalités du marché du travail et des mécanismes incitatifs pour les seniors souhaitant prolonger leur activité, relaie Al Akhbar.

Les mémorandums en cours d’élaboration serviront de base aux discussions de septembre, où syndicats et gouvernement devront trouver un compromis entre sauvegarde des acquis sociaux et assainissement financier des caisses. Selon des sources syndicales, les négociations s’annoncent ardues, le gouvernement affichant sa volonté d’une réforme systémique, au-delà des ajustements sectoriels menés jusqu’ici.