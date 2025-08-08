Retraités: des sit-in à répétition pour exiger l’augmentation des pensions

Près d’un millier de retraités de la fonction publique et des administrations assimilées ont observé, ce samedi 30 novembre, devant le siège du Parlement à Rabat, un sit-in de protestation. (Y.Mannan/Le360)

Le Réseau marocain des organismes de retraités (RéMOR) s’apprête à amplifier ses actions de protestation afin d’exercer une pression accrue sur le gouvernement et obtenir gain de cause sur des revendications longtemps ignorées. Les retraités réclament une revalorisation de leurs pensions et une amélioration substantielle de leurs conditions de vie, de plus en plus précaires face à l’inflation, rapporte Al Akhbar dans son édition du week-end des 9 et 10 août.

Lors de sa dernière réunion, le RéMOR a annoncé l’organisation de sit-in et de marches fin août, en amont du round de dialogue social prévu en septembre entre l’Exécutif et les centrales syndicales.

Cette nouvelle stratégie, détaillée dans un communiqué, inclura également l’envoi de missives officielles aux institutions gouvernementales, au Parlement et aux syndicats, ainsi que la tenue de conférences de presse pour réitérer des demandes jugées «vitales» et «lever l’injustice» subie par les retraités.

Un porte-parole du RéMOR, également coordinateur de la Fédération des retraités, a déploré l’indifférence persistante du gouvernement, contraignant les pensionnés à une escalade protestataire. Il a fustigé les exonérations fiscales de la dernière loi de finances, jugées insuffisantes et inefficaces pour résoudre la crise.

Un programme de sit-in et de sensibilisation est prévu par le RéMOR tout au long du mois d’août pour dénoncer le silence des autorités sur les revendications des retraités. Ces derniers s’inquiètent de la dégradation de leur pouvoir d’achat due à l’augmentation des prix et au gel de leurs pensions. Le RéMOR critique également l’ambiguïté des positions officielles concernant l’inclusion de leurs demandes dans le dialogue social, malgré la mobilisation croissante des personnes touchées par les réformes des retraites.

En écho à ces préoccupations, Hassan Mardi, membre du conseil d’administration de la Caisse marocaine de retraite (CMR) et représentant des retraités, a insisté sur l’urgence d’une réforme des systèmes de retraite, ébranlés par des déséquilibres financiers criants, particulièrement dans le régime civil. Tout en appelant à une «méthodologie spécifique» pour y remédier, il a interrogé la sincérité de la volonté gouvernementale d’engager une réforme participative et équitable.