Teaser. Grand Format. Droit de grève, réforme des retraites: Miloudi Moukharik hausse le ton et met le gouvernement face à ses responsabilités

VidéoInvité de l’émission Grand Format-Le360, le SG de l’Union marocaine du travail (UMT) Miloudi Moukharik réitère le rejet catégorique, par son syndicat, de la nouvelle loi sur la grève, qu’il qualifie d’illégitime et d’inapplicable, malgré son entrée en vigueur ce mercredi 24 septembre. Sur la question de la réforme des retraites, il met en garde le gouvernement contre toute démarche précipitée, soulignant que les salariés ne sauraient être sacrifiés au profit de calculs électoraux. Rendez-vous ce jeudi 25 septembre à 20h00.

Par Wadie El Mouden et Khadija Sabbar
Le 25/09/2025 à 13h00
#droit de grève#réforme des retraites#Miloudi Moukharik#UMT#Syndicats#Aziz Akhannouch

Loi sur le droit de grève: des organisations internationales, dont l'OIT, soutiennent le texte

L'œil de Gueddar. Droit de grève: pour les syndicats, il y a du boulot!

La réforme des régimes de retraites pourrait être reportée, selon un économiste

La réforme des retraites dans le Royaume, le dossier brûlant de la rentrée sociale

