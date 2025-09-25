Teaser. Grand Format. Droit de grève, réforme des retraites: Miloudi Moukharik hausse le ton et met le gouvernement face à ses responsabilités
VidéoInvité de l’émission Grand Format-Le360, le SG de l’Union marocaine du travail (UMT) Miloudi Moukharik réitère le rejet catégorique, par son syndicat, de la nouvelle loi sur la grève, qu’il qualifie d’illégitime et d’inapplicable, malgré son entrée en vigueur ce mercredi 24 septembre. Sur la question de la réforme des retraites, il met en garde le gouvernement contre toute démarche précipitée, soulignant que les salariés ne sauraient être sacrifiés au profit de calculs électoraux. Rendez-vous ce jeudi 25 septembre à 20h00.