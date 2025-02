Rachida Dati: «Le Maroc n’a pas attendu la France pour développer les provinces du Sud»

Rachida Dati n’a pas caché son admiration face aux transformations en cours au Sahara. Impressionnée par les infrastructures modernes et les équipements publics, la ministre française de la Culture a salué la vision stratégique du roi Mohammed VI qui a permis d’impulser une dynamique de développement durable et équilibré.

«Je crois que le Maroc n’a pas attendu la France pour développer les provinces du Sud. Chacun pourra constater le développement des infrastructures, des équipements publics et culturels. J’ai été très impressionnée», a-t-elle déclaré en marge d’une conférence de presse, tenue ce mardi 18 février à Rabat.

Ce progrès, visible dans tous les secteurs, s’étend bien au-delà des infrastructures de base. Rachida Dati a notamment évoqué les avancées économiques majeures, qu’il s’agisse des énergies renouvelables avec les parcs éoliens, du secteur agricole ou encore de la pêche: «Le développement existe et l’attractivité existe puisque ce sont des régions qui se développent dans tous les domaines.»

Lors de la visite de Rachida Dati, ministre française de la Culture, au Sahara.

La culture occupe une place prépondérante dans cette dynamique. «Quel plus bel écrin pour la culture que cet endroit?», a-t-elle lancé, évoquant notamment son expérience à Dakhla, où elle a assisté à la projection du court-métrage «Contemplation». Un film qui, selon elle, résume l’essence même de ces provinces du Sud: beauté, enracinement et fierté nationale.

La visite de Rachida Dati a été marquée par la signature d’accords culturels entre la France et le Maroc. Parmi eux, la création d’une Alliance française à Laâyoune. À Dakhla, un autre projet d’importance verra le jour avec le développement d’une antenne de l’Institut d’audiovisuel et des métiers du cinéma, en partenariat avec le Centre national du cinéma et de l’animation français.

L’objectif est double: former les futurs professionnels du cinéma et renforcer les échanges entre les deux pays dans le domaine de la production et de la diffusion audiovisuelle.

Rachida Dati a également souligné le potentiel cinématographique exceptionnel des provinces du Sud. «Très beau décor de cinéma aussi dans cette région», a-t-elle noté, laissant entrevoir de futures opportunités pour le développement d’une industrie cinématographique locale, appuyée par des coopérations franco-marocaines.