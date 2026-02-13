Politique

Rabat relance son projet de bus amphibies avec un budget revu à la hausse

Un bus amphibie (photo d'illustration).

Après une première consultation infructueuse lancée en novembre dernier, la SDL Rabat Région Mobilité a publié un nouvel appel d’offres pour l’acquisition et la maintenance de deux bus amphibies destinés à Rabat. Le budget prévisionnel a été revu à la hausse, passant de 23 à 26 millions de dirhams TTC, traduisant la volonté des autorités de concrétiser ce projet à vocation touristique et de mobilité innovante.

Par La Rédaction
Le 13/02/2026 à 11h45

L’ouverture des plis est fixée au 25 mars 2026 à 11h. Le marché porte sur l’acquisition, la livraison, la mise en service, le dédouanement, l’homologation ainsi que la maintenance de deux bus amphibies diesel conformes aux exigences techniques, environnementales et de sécurité prévues par le cahier des prescriptions spéciales.

Les véhicules attendus devront être neufs, homologués à la fois pour un usage routier et nautique et conçus pour un usage touristique urbain et fluvial. Parmi les caractéristiques exigées figurent notamment une configuration panoramique, des audioguides multilingues, des dispositifs d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ainsi que des équipements modernes destinés au confort des passagers.

Le projet cible particulièrement l’estuaire du Bouregreg, entre la Tour Mohammed VI et la zone des Kasbah des Oudayas. Ce parcours doit permettre la mise en place d’une navette touristique inter-rives et d’une boucle panoramique, avec une fréquence estimée entre 30 et 40 minutes.

Le titulaire du marché devra assurer l’ensemble des démarches administratives, notamment l’homologation routière auprès de la NARSA et l’homologation maritime auprès de la Direction de la marine marchande. Il devra également former le personnel chargé de l’exploitation et fournir toute la documentation technique nécessaire.

Les bus amphibies devront pouvoir transporter au minimum 36 passagers assis, dont deux emplacements pour personnes à mobilité réduite, avec un équipage de deux personnes. Une vitesse minimale de 60 km/h sur route et d’environ 7 nœuds sur l’eau est attendue, ainsi qu’une autonomie d’au moins 200 km sur route et six heures en navigation.

Par La Rédaction
Le 13/02/2026 à 11h45
#Rabat#Bouregreg#transport#Tourisme

