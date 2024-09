Défense. Zoom sur l’exercice militaire maroco-américain d’opérations amphibies organisé à Ksar Sghir

Les forces marines marocaines et américaines ont mené une série d’exercices conjoints du 2 au 6 septembre à l’École de plongée de la Marine royale à Ksar Sghir. Objectif: consolider les aptitudes en opération amphibie des équipes participantes, exigeant une coordination et des compétences poussées, aussi bien maritimes que terrestres.

Expliquant l’importance de l’exercice conjoint, le colonel Mounir Tamim, directeur de l’École de plongée de la Marine royale, a souligné qu’il «s’inscrit dans un cadre de transfert de savoirs et de savoir-faire de la partie américaine, experte reconnue dans les opérations amphibies, notamment de débarquement et d’accostage». «Notre composante a acquis toutes les techniques et procédures qui lui permettent de s’inscrire et se projeter dans une capacité amphibie en bonne et due forme», a-t-il ajouté.

Les sessions théoriques ont abordé les principes, les tactiques et les procédures des opérations amphibies, préparant les participants à des simulations pratiques. En parallèle, des formations spécialisées dans les premiers secours et le traitement des blessures de combat ont également été proposées. Des cours qui ont permis aux participants d’assimiler des techniques avancées, telles que le contrôle des hémorragies massives, la gestion des voies respiratoires et l’application de pansements thoraciques.

«La session de formation, qui s’est déroulée sur une semaine, a été l’occasion de renforcer nos compétences et d’échanger avec la partie américaine. Structurée autour de trois jours de cours théoriques, elle s’est conclue par un exercice pratique, nous permettant ainsi une collaboration étroite et une observation directe des méthodes américaines, essentielles à l’apprentissage de nouvelles tactiques spécifiques aux opérations amphibies», a relevé le capitaine Zakaria Abaddou, commandant des opérations amphibies.

Le lieutenant Thomas Bigler, chef d’entraînement tactique des Marines américaines, a quant à lui mis en avant la volonté de son pays de poursuivre ces collaborations: «Tout en maintenant notre coopération avec le Maroc, nous souhaitons souligner notre volonté de revenir pour poursuivre les entraînements, et nous espérons que cela sera possible très prochainement.»

