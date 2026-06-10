Politique

Rabat inaugure le siège permanent de l’Association des procureurs africains

Lors de l'inauguration du siège permanent de l’Association des procureurs africains à Rabat, le 10 juin 2026. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 10/06/2026 à 20h21

VidéoLe président du Ministère public, Hicham Balaoui, a présidé, mardi à Rabat, l’inauguration du siège permanent de l’Association des procureurs africains. La cérémonie a été marquée par la signature de la convention portant transfert définitif du siège de l’Association du Mozambique vers le Royaume du Maroc.

Le président du Ministère public, Hicham Balaoui, a présidé, ce mardi à Rabat, l’inauguration du siège permanent de l’Association des procureurs africains.

Le procureur général du Roi près la Cour de cassation et président du Ministère public était accompagné notamment de Renson Ingonga, président kenyan de l’Association des procureurs africains. Hicham Balaoui assume, pour sa part, le secrétariat général de cette association.

Lors de cet événement, les deux parties ont signé la convention portant transfert définitif du siège de l’Association de la République du Mozambique vers le Royaume du Maroc.

L’assistance a unanimement souligné la place de choix qu’occupe le Royaume sur le continent africain, sous la conduite éclairée du roi Mohammed VI, ainsi que «la confiance accordée à ses institutions judiciaires par les différentes instances professionnelles et judiciaires africaines».

Ont pris part à cette cérémonie Mohamed Abdennabaoui, président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Abdelatif Amrani, trésorier général du Royaume, ainsi que plusieurs responsables judiciaires.

Parallèlement à l’inauguration du siège, le Comité exécutif de l’Association des procureurs africains s’est réuni, ouvrant ainsi une nouvelle dynamique dans le fonctionnement de cette instance continentale.

Cette réunion, estime l’Association, s’inscrit dans le cadre de l’engagement constant du Maroc en faveur du renforcement de la coopération judiciaire africaine et de la consolidation des mécanismes de coordination entre les institutions judiciaires des pays africains.

À Rabat, indique-t-on, les membres du Comité exécutif ont adopté l’agenda de travail de l’Association et examiné des propositions de modification de ses statuts, ainsi que la question des cotisations annuelles des membres.

Lire aussi : Le Maroc accueille le premier bureau régional de la Conférence de La Haye de droit international privé en Afrique

Dans une allocution d’ouverture, le président du Ministère public, Hicham Balaoui, a mis en relief «l’importance du renforcement de la coopération entre les différents services de police et les parquets africains, ainsi que de l’échange d’expériences et de bonnes pratiques dans la lutte contre les différentes formes de criminalité, notamment la criminalité organisée transnationale, la corruption, la traite des êtres humains et la cybercriminalité».

En conclusion, les participants ont également salué le rôle de premier plan joué par l’Association des procureurs africains dans le renforcement des liens de coopération professionnelle entre ses membres. Ils ont souligné l’importance de cette structure comme cadre institutionnel de dialogue, de coordination et d’action commune pour relever les défis liés à la justice pénale sur le continent.

Avec l’installation du siège permanent de l’Association des procureurs africains à Rabat, le Maroc consolide son rôle dans la coopération judiciaire continentale. Cette inauguration donne également une portée institutionnelle nouvelle aux échanges entre parquets africains, dans un contexte marqué par la montée des formes transnationales de criminalité.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 10/06/2026 à 20h21
#Maroc-Afrique#Afrique#Justice#Ministère public#Association#Conventions

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