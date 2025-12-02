Rabat: à son tour, le Niger appelle la communauté internationale à éradiquer le terrorisme

Bakary Yaou Sangaré, ministère des Affaires étrangères du Niger et son homologue Nasser Bourita lors de la signature de l'accord sur la création, à Niamey, de l’Institut des relations diplomatiques et stratégiques, à Rabat le 2 décembre 2025. (K.Essalak/Le360)

À l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita, Bakary Yaou Sangaré a appelé à ce que «le terrorisme soit éradiqué à sa source», soulignant que «les violences touchent des couches de la population dont une jeunesse fragilisée ou sans perspective». Le chef de la diplomatie nigérienne a insisté sur l’urgence d’agir face à un fléau qui déstabilise durablement les sociétés sahéliennes et hypothèque l’avenir de leurs jeunesses.

Il a également remercié le Maroc pour l’organisation d’une conférence internationale consacrée aux victimes africaines du terrorisme, appelant la communauté internationale à «aider et soutenir cette catégorie de civils innocents et désarmés». Bakary Yaou Sangaré a par ailleurs dénoncé, sans les citer, certaines chaînes de télévision étrangères «qui noircissent la situation de nos pays» et portent, selon lui, un regard biaisé sur les réalités sahéliennes.

Évoquant ses entretiens avec Nasser Bourita, le ministre nigérien des Affaires étrangères a expliqué qu’ils avaient porté sur les moyens de consolider la coopération maroco-nigérienne dans divers domaines.

À cette occasion, les deux responsables ont signé un accord destiné à faire bénéficier le Niger de l’expertise marocaine en vue de la création, à Niamey, de l’Institut des relations diplomatiques et stratégiques — un projet appelé à devenir un pôle régional de formation et d’analyse.

Bakary Yaou Sangaré a enfin tenu à féliciter le Maroc après l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU, qui a reconnu le plan d’autonomie sous souveraineté marocaine comme la seule base pour régler le différend régional créé par le régime algérien.