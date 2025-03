Propos irrespectueux attribués à Amr Moussa sur le Maroc: le vrai du faux

L’Algérie persiste dans sa campagne de diffamation contre le Maroc, recourant à des informations fallacieuses et à des déclarations infondées dans le but d’entacher la réputation du royaume. Récemment, des médias et des pages sur les réseaux sociaux, notoirement hostiles envers le Maroc, ont relayé des propos offensants, faussement attribués à l’ancien secrétaire général de la Ligue arabe, Amr Moussa, rapporte Al Ahdath Al Maghribia du jeudi 27 mars.

Face à ces manipulations, l’éminent diplomate égyptien a tenu à réagir avec fermeté en publiant, le mardi 25 mars, un démenti formel niant avoir tenu de tels propos à l’encontre du «Royaume du Maroc frère». Son conseiller en communication, le docteur Ahmed Kamel, a insisté sur les «relations excellentes» unissant Amr Moussa au Maroc, évoquant ses nombreuses visites dans ce pays. Il a également mis en garde contre «les sites douteux qui cherchent à semer la discorde (Fitna) et à attiser les tensions entre peuples et nations par la fabrication de rumeurs et de fausses déclarations».

Les réseaux sociaux avaient en effet diffusé des allégations mensongères prétendument prononcées par Amr Moussa, laissant entendre que le Maroc aurait «dépassé le stade de la normalisation avec Israël pour sombrer dans une dépendance totale», le présentant même comme «une menace pour ses voisins». «Ces déclarations, manifestement fabriquées, sont perçues par les observateurs comme une manœuvre désespérée du régime algérien pour entraver les succès diplomatiques marocains, notamment sur la question du Sahara», souligne Al Ahdath Al Maghribia.

Il ne s’agit malheureusement pas d’un cas isolé. Cette désinformation récurrente semble masquer les échecs répétés de l’Algérie face à la dynamique incontestable du Maroc, largement reconnue par la communauté internationale.