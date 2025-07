Presse: un projet de loi introduit des réformes structurelles et procédurales

Le Conseil de gouvernement a adopté ce jeudi le très attendu projet de loi relatif à la presse. Le texte, qui devra être présenté devant la Chambre des représentants, est censé apporter des réformes «structurelles et procédurales» répondant aux limites observées sur le terrain. C’est ce qu’a affirmé le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas, lors de sa traditionnelle conférence de presse à l’issue du Conseil.

Sans livrer de détails sur le contenu du texte, Baïtas a renvoyé les journalistes à la future intervention du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mehdi Bensaïd, chargé de porter le texte devant le Parlement.

Un texte inscrit dans une stratégie plus large

Le porte-parole a, toutefois, souligné que ce projet de loi s’inscrit pleinement dans la stratégie nationale de réforme du système de la presse, en visant à moderniser son cadre juridique tout en le rendant plus cohérent avec les exigences démocratiques actuelles.

Il a précisé que le texte s’aligne sur les articles 25, 27 et 28 de la Constitution, qui consacrent respectivement la liberté d’expression, le droit d’accès à l’information et le principe d’autorégulation de la profession journalistique. Ces garanties constitutionnelles, a-t-il indiqué, doivent désormais se traduire concrètement dans une législation plus claire, plus stable et mieux adaptée aux mutations que connaît le paysage médiatique, tant sur le plan national qu’international.

Réorganiser et moderniser l’autorégulation

Le projet repose sur les travaux du comité provisoire mis en place par la loi 15-23, chargé de piloter la transition du secteur. Il vise notamment la réorganisation du Conseil national de la presse, en maintenant ses compétences fondamentales tout en les précisant.

Il ambitionne également de renforcer la transparence, de promouvoir l’éthique et d’améliorer la gouvernance du secteur, en phase avec les évolutions nationales et internationales du journalisme.