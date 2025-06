À Rabat, l’ICESCO fait front commun avec les douanes contre le trafic culturel

En collaboration avec les administrations des douanes du Maroc et du Qatar, l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO) a accueilli à son siège de Rabat une conférence majeure. Cet événement a réuni des représentants de nombreux pays islamiques, notamment ceux particulièrement touchés par le trafic illicite de biens culturels. Le Maroc était représenté par Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Salim Al Malik, directeur général de l’ICESCO, a lancé les discussions sur «le rôle des autorités douanières dans la lutte contre le trafic illicite des biens culturels». La conférence devrait aboutir à l’adoption de recommandations visant à intensifier les efforts de lutte aux frontières pour préserver l’authenticité des biens islamiques. Par ailleurs, cette rencontre permettra l’élaboration d’une stratégie de lutte contre ce trafic dans le monde islamique.

Il est à noter que l’ICESCO avait déjà organisé un atelier de formation sur ce thème le 10 décembre 2024 à Rabat, en partenariat avec la Bibliothèque nationale du Qatar, axé sur la «lutte contre le trafic illicite des biens culturels: Documentation et préservation».

Dans son allocution d’ouverture, Mehdi Bensaïd a rappelé que la préservation du patrimoine culturel constitue à la fois une responsabilité partagée et un véritable investissement pour l’avenir. «Les nations qui perdent leur mémoire, perdent leur boussole», a-t-il affirmé, soulignant l’urgence d’une mobilisation collective. Il a ainsi plaidé pour une action concertée visant à garantir la transmission de nos trésors culturels aux générations futures, en tant que témoins de la richesse de notre passé et sources d’inspiration pour construire l’avenir.

L’Administration des Douanes et Impôts Indirects, représentée par son directeur général Abdellatif Amrani, ainsi que la Direction générale de la Sûreté nationale, par la voix de son contrôleur général Jamal Lakrimat, ont également exprimé leur appui à cette conférence consacrée à la lutte contre le trafic transfrontalier des biens culturels dans le monde musulman.