Précis, adaptables et hautement efficaces: le Maroc équipe ses F-16 de missiles planants américains AGM-154C

L’annonce, publiée dans le Bulletin officiel du 11 septembre du gouvernement fédéral des États-Unis, porte le sceau de la Defense security cooperation agency (DSCA), une agence placée sous la tutelle du ministère américain de la Défense en charge de l’assistance financière et technique, le transfert de matériel de défense et la formation et les services aux pays alliés. Elle porte sur l’autorisation de la vente de pas moins de 40 missiles AGM-154C «Joint Stand Off Weapons» (JSOW), pour un contrat estimé à 250 millions de dollars. Ce nouvel arsenal devra équiper les avions de chasse américains F-16, dont sont dotées les Forces royales air.

Sont également inclus dans cette vente des missiles d’entraînement, des véhicules de vol captif et libre, des conteneurs, le soutien à l’intégration et les tests, le développement de logiciels de programmes de vol opérationnel d’armes,ainsi que la formation et les services d’ingénierie et de soutien logistique du gouvernement américain.

Des missiles «Fire and Forget»

Conçus et produits par la firme Raytheon, les AGM-154C JSOW sont le nec plus ultra des bombes guidées planantes américaines. Utilisés aux États-Unis par la Marine, le corps des Marines et l’Armée de l’air, ils permettent aux avions d’attaquer des cibles bien défendues de jour comme de nuit et dans des conditions météorologiques défavorables.

L’AGM-154C est équipé d’une «BROACH», une ogive multi-étages avancée, et utilise le système de positionnement précis (PPS) du GPS «qui offre une capacité plus précise que la version commerciale du GPS», lit-on dans la notice. Il s’agit d’une arme de type «Fire and Forget» («Tire et oublie») qui, une fois larguée, a la capacité de faire route vers sa cible de manière autonome.

Ce missile permet d’atteindre des cibles de moyenne portée, à des distances d’environ 22 km (largage à basse altitude) et allant jusqu’à plus de 120 km (largage à haute altitude). Le tout, en restant à bonne distance des systèmes de défense antiaérienne adverses.

Dans sa notice, la DSCA explique que l’objectif de ce contrat est de soutenir la politique étrangère et la sécurité nationale des États-Unis «en contribuant à améliorer la sécurité d’un allié majeur non membre de l’OTAN qui continue d’être une force importante pour la stabilité politique et le progrès économique en Afrique du Nord».

Ce nouvel équipement améliorera la capacité du Maroc à faire face aux menaces actuelles et futures, notamment la défense efficace des voies maritimes critiques, et le Royaume «n’aura aucune difficulté à intégrer ces armes dans ses forces armées», ajoute l’agence américaine.

Le contrat de vente de ces missiles, soumis à l’approbation finale de la Chambre américaine des représentants, permettra au Maroc d’être ainsi le premier pays africain à acquérir ce type de munitions de précision. Le régime d’Alger ne manque d’ailleurs pas de s’en inquiéter.