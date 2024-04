Armement: déjà acquis par le Maroc, le radar Ground Master au centre de toutes les convoitises

Dans un article consacré aux vertus de ce fleuron de l’industrie militaire française, «que tout le monde cherche à se procurer» selon le portail US Politico, ce dernier ne manque pas de souligner que les Forces armées royales (FAR) le possèdent déjà depuis l’été 2021 au terme d’un contrat signé en 2019 avec le groupe français Thales, qui «augmente sa production pour répondre à une demande mondiale massive».

«À une cinquantaine de kilomètres au sud de Paris, une usine cherche à doubler la production de l’un des équipements militaires les plus vendus en France: les radars de surveillance aérienne Ground Master», fait remarquer ce média fondé en 2007 par des anciens du Washington Post.

Cette décision, poursuit la même source, «est le résultat des pressions exercées par le président Emmanuel Macron pour stimuler la production de défense en réponse à la guerre en Ukraine et à la nécessité de moderniser les armées européennes après des années de négligence, ainsi que de la demande croissante dans le monde entier».

Ce qu’il y a de mieux

Les Ground Master sont conçus pour détecter les menaces aériennes et identifier les chasseurs à réaction, les missiles et les hélicoptères, relève Politico, rappelant dans la même lignée la différence entre les deux types de GM (400 et 200). «Ils disposent également de nouvelles capacités leur permettant de distinguer les drones des oiseaux. Depuis Limours, le GM 400 Alpha, d’une valeur de 30 millions d’euros, peut voir les avions au-dessus de Bordeaux, à 500 kilomètres de distance. Les GM 200 ont un rayon d’action plus court, entre 250 et 350 kilomètres», détaille-t-il.

S’exprimant pour Politico sous le couvert de l’anonymat, un officiel français a décrit ces radars comme «le premier élément permettant d’assurer la souveraineté sur l’espace aérien d’un pays». La France, ajoute-t-on, en a vendu 200 à 32 pays depuis 2008, dont 40 unités rien qu’en 2023.

En plus d’être mobiles et montés sur des camions, les GM sont dotés d’un radar numérique à longue portée capable d’identifier des cibles de très haute à très basse altitude. Ils traquent aussi bien les avions tactiques très manœuvrables volant à basse altitude que les engins non conventionnels tels que les drones ou les missiles de croisière.

Pour rappel, ce radar est entré en service au Maroc pour la première fois avec la version GM403, début 2013, selon le forum Far-Maroc. «Il s’est avéré très efficace dans ses missions. Il est capable de détecter les menaces aériennes actuelles et futures jusqu’à 500 km», avait-on expliqué en 2021.

«Avec le Ground Master 400, les Forces aériennes royales marocaines détiennent un avantage déterminant en termes de protection de leur territoire et de surveillance aérienne», soulignait Christophe Salomon, directeur général adjoint des systèmes terrestres et aériens du groupe à l’époque.