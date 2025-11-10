Politique

Paris: la diaspora marocaine célèbre le cinquantenaire de la Marche verte

A Paris, diverses activités étaient au programme des festivités marquant le 50e anniversaire de la Marche verte.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 10/11/2025 à 15h29

VidéoÀ Paris, la commémoration du 50ème anniversaire de la Marche verte a pris cette année une résonance particulière. Alors que le Conseil de sécurité de l’ONU vient de consacrer le plan d’autonomie comme seule base de règlement du différend autour du Sahara, des milliers de Marocains de la région parisienne se sont rassemblés pour célébrer cette date fondatrice de l’histoire nationale. Aux côtés de la diaspora, l’ambassadrice du Maroc en France, Samira Sitail, est venue saluer la fidélité sans faille des Marocains du monde au Souverain et à la Patrie.

Les Marocains de Paris ont célébré dans la ferveur et la dignité le 50ème anniversaire de la Marche verte, sur fond de consécration internationale du plan marocain d’autonomie par le Conseil de sécurité de l’ONU, désormais reconnu comme unique base de règlement de ce conflit artificiel entretenu par le régime militaire d’Alger. Venus de la capitale et de plusieurs communes de la région parisienne, dont Mantes-la-Jolie, des milliers de Marocains résidant à l’étranger (MRE) se sont rassemblés pour commémorer cette épopée nationale par laquelle le Royaume a parachevé la récupération de ses provinces spoliées.

Présente aux côtés de la communauté marocaine, l’ambassadrice du Maroc en France, Samira Sitail, a partagé ce moment hautement symbolique, rendant un hommage appuyé aux Marocains du monde, «toujours présents» et «dont la loyauté au Roi et à la Patrie a toujours été sans faille». Cette participation officielle souligne le rôle stratégique de la diaspora dans la défense des intérêts supérieurs du Royaume et dans la promotion de son image à l’international.

À Paris, la communauté marocaine constitue l’un des noyaux les plus structurés et les plus dynamiques de la diaspora, principalement concentrée en Île-de-France. Elle se distingue par une intense activité associative, culturelle et citoyenne, portée par des événements réguliers qui réaffirment son attachement à ses racines: journées culturelles marocaines sur la place Saint-Michel, mobilisations de soutien au Maroc, manifestations commémoratives, etc. En 2025, la France compte quelque 2,2 millions de Marocains ou binationaux d’origine marocaine, dont une part significative est établie dans la région parisienne, faisant de cette diaspora un acteur incontournable du lien entre le Royaume et l’Hexagone.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 10/11/2025 à 15h29
#Marche verte#Sahara marocain#Paris#ONU#Diaspora

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Guinée. «Le Maroc s’est réapproprié ce qui lui appartient»: 50 ans après, la Marche verte toujours dans les mémoires

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Une première historique: le Sénat français célèbre la Marche verte

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Mali. Marche verte et résolution de l’ONU: un demi-siècle de combat pacifique dignement célébré

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Mauritanie. 50e anniversaire de la Marche verte: l’hommage aux succès diplomatiques du Maroc

Articles les plus lus

1
Port Dakhla Atlantique: à moitié achevé, voici à quoi ressemble actuellement le futur hub maritime
2
Irréprochable!
3
Frontières: comment l’Algérie a dupé la Tunisie et le Maroc au lendemain des indépendances
4
Olives: à Moulay Yaâcoub, une récolte exceptionnelle fait baisser les prix de l’huile de moitié
5
Lancement officiel de la 5G au Maroc: ce qui va changer
6
Archéologie. Un tumulus datant de plusieurs siècles exhumé près de Volubilis
7
Visite du nouveau CHU Mohammed VI d’Agadir: un joyau médical à la pointe de la technologie
8
La directrice de l’OFPPT tacle son ministre Younes Sekkouri sur les retards de bourses
Revues de presse

Voir plus