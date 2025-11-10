Paris: la diaspora marocaine célèbre le cinquantenaire de la Marche verte

Les Marocains de Paris ont célébré dans la ferveur et la dignité le 50ème anniversaire de la Marche verte, sur fond de consécration internationale du plan marocain d’autonomie par le Conseil de sécurité de l’ONU, désormais reconnu comme unique base de règlement de ce conflit artificiel entretenu par le régime militaire d’Alger. Venus de la capitale et de plusieurs communes de la région parisienne, dont Mantes-la-Jolie, des milliers de Marocains résidant à l’étranger (MRE) se sont rassemblés pour commémorer cette épopée nationale par laquelle le Royaume a parachevé la récupération de ses provinces spoliées.

Présente aux côtés de la communauté marocaine, l’ambassadrice du Maroc en France, Samira Sitail, a partagé ce moment hautement symbolique, rendant un hommage appuyé aux Marocains du monde, «toujours présents» et «dont la loyauté au Roi et à la Patrie a toujours été sans faille». Cette participation officielle souligne le rôle stratégique de la diaspora dans la défense des intérêts supérieurs du Royaume et dans la promotion de son image à l’international.

À Paris, la communauté marocaine constitue l’un des noyaux les plus structurés et les plus dynamiques de la diaspora, principalement concentrée en Île-de-France. Elle se distingue par une intense activité associative, culturelle et citoyenne, portée par des événements réguliers qui réaffirment son attachement à ses racines: journées culturelles marocaines sur la place Saint-Michel, mobilisations de soutien au Maroc, manifestations commémoratives, etc. En 2025, la France compte quelque 2,2 millions de Marocains ou binationaux d’origine marocaine, dont une part significative est établie dans la région parisienne, faisant de cette diaspora un acteur incontournable du lien entre le Royaume et l’Hexagone.