Oued Eddahab: il était une fois le 14 août 1979

Dans un climat de ferveur nationale, de mobilisation permanente et continue, le Maroc célèbre le 45ème anniversaire du retour de la province de Oued Eddahab dans le giron de la mère-patrie. C’est en effet le 14 août 1979, rappelle Al Ahdath Al Maghribia dans un billet paru dans son édition du mercredi 14 août, qu’une imposante délégation de notables, ouléma et chioukhs de toutes les tribus de la province de Oued Eddahab a prononcé le serment de la béi’a et prêté allégeance devant feu le roi Hassan II, réaffirmant à l’occasion leur attachement indéfectible à la nation et à la monarchie marocaines.

En réponse, le roi défunt a assuré l’ensemble des tribus sahraouies qu’il prendra grand soin de cet acte d’allégeance renouvelé, sur lequel il veillera précieusement, comme il veillera sur leur sécurité et leur prospérité.

Saluant l’unité retrouvée entre le Nord et le S ud du Royaume, Hassan II a laissé ces phrases célèbres pour la postérité: «Tout le monde sait comment nous avons récupéré la province de Oued Eddahab. Vous avez vu comment Dieu rétablit la justice au profit des ayants droit. Lorsque le moment est venu, Dieu a réuni ces deux parties du Royaume, comme si une main divine a pris l’une et l’autre pour les rattacher».

Depuis que l’Algérie de Boumediene et la Libye de Kadhafi ont créé ce conflit factice autour du Sahara marocain, le Royaume n’a jamais cessé de prouver au monde entier, qui a fini par en être convaincu dans son écrasante majorité, que le «Maroc est à jamais dans Sahara, et que le Sahara est à jamais dans son Maroc».

Ces dernières années, de grandes puissances de ce monde ont bien compris et mesuré à sa juste valeur la force des liens unissant le Maroc et son Sahara. La preuve par la récente décision de la France, reconnaissant qu’il n’y a d’autre avenir ni issue au conflit du Sahara que dans le cadre de la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire.