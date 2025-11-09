Omar Hilale sur Newsmax: «Nous espérons la visite du président Trump au Sahara»

«C’est un moment d’unité, le couronnement d’un trône, d’un roi et d’un peuple», a affirmé M. Hilale. L’ambassadeur a salué la décision du Conseil de sécurité comme une étape majeure confirmant la légitimité historique du Maroc sur son territoire saharien. Il a souligné que cette reconnaissance est «le fruit de 50 ans d’efforts diplomatiques, de patience et de travail», tout en rappelant l’attachement séculaire des populations du Sahara au trône alaouite.

L’émotion populaire a également marqué cette étape. «Immédiatement après le discours royal, des millions de Marocains sont descendus dans les rues pour exprimer leur joie et leur fierté», a-t-il rappelé.

Interrogé sur le rôle des États-Unis, Omar Hilale a rendu hommage à l’initiative du président américain. «L’histoire retiendra que le président Trump a été le premier dirigeant d’une grande puissance à reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara.»

Selon lui, cette reconnaissance a marqué «la fin du statu quo» au Conseil de sécurité, ouvrant la voie à une nouvelle dynamique de paix et de réconciliation régionale. Le diplomate marocain a aussi rappelé la symbolique de cette décision: «C’est une répétition de l’histoire: le Maroc fut la première nation à reconnaître l’indépendance des États-Unis il y a plus de deux siècles, et aujourd’hui, ce sont les États-Unis qui reconnaissent la souveraineté du Maroc.»

Hilale a ajouté que cette décision américaine a inspiré plusieurs autres pays européens, dont la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne, à soutenir le plan marocain d’autonomie comme seule et unique solution viable au différend régional.

Évoquant l’avenir, le représentant permanent du Maroc à l’ONU a exprimé son souhait que cette dynamique diplomatique s’accompagne d’une réconciliation régionale: «Nous espérons que le président Trump puisse venir au Sahara et nous espérons que l’année prochaine, nous célébrerons la réconciliation avec nos voisins, parce que nous devons reconstruire l’intégration économique dans notre région.»

Il a rappelé que le Maghreb reste aujourd’hui «la région la moins intégrée du monde à cause de ce conflit», tout en soulignant que le roi Mohammed VI a toujours prôné une approche fondée sur «la patience, la main tendue et la défense ferme de l’intégrité territoriale».

L’entretien s’est conclu sur une note d’optimisme, Hilale invitant la journaliste à visiter les provinces du Sud pour constater «l’essor économique» de la région.

«Je vous invite à venir célébrer avec nous le prochain Jour de l’unité. Vous verrez un pays en mouvement, uni et fier», a-t-il lancé.