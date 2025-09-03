La directrice de publication de l’hebdomadaire Finances News Hebdo, Fatima Ouriaghli, s’interroge, dans un éditorial, cinglant, sur les motivations qui animent le journal Le Monde. Selon la directrice de publication, le quotidien français semble avoir délaissé sa boussole éthique pour orienter son regard, teinté d’une animosité manifeste, vers le Royaume, distillant des affabulations caricaturales dans le but illusoire de redorer son blason.

Plutôt que de se concentrer sur les fractures politiques et économiques qui secouent la France, deux de ses journalistes se sont illustrés par la publication d’un feuilleton truffé d’allégations mensongères et d’approximations à l’encontre du Royaume.

Inspiré par des agendas opaques, Le Monde a ainsi choisi de prendre pour cible le Royaume et ses institutions, dans une vaine tentative de semer le doute au sein de l’opinion publique marocaine. Cette dérive, contraire à la déontologie journalistique, n’est pas nouvelle; l’animosité d’une frange de la rédaction envers le Maroc remonte à l’ère du regretté Roi Hassan II.

Il est pour le moins troublant de constater que ces attaques médiatiques coïncident systématiquement avec les succès remportés par le Royaume sur les scènes économique, diplomatique et politique. La proposition d’autonomie pour le Sahara, qui ne cesse de recueillir un soutien international croissant, y compris auprès de membres permanents du Conseil de sécurité, en est la parfaite illustration.

Il apparaît évident que les percées continentales et internationales du Royaume, de même que la place respectable qu’il occupe désormais, dérangent certains cercles, les poussant à verser dans la désinformation et la pure spéculation. Cette focalisation morbide s’est récemment matérialisée par un feuilleton pour le moins ridicule, publié en série depuis le 25 août.

Le Monde préfère ainsi projeter son venin sur la monarchie marocaine plutôt que de balayer devant sa porte, alors que la France frôle l’embardée sur les plans politique, économique et social. Sa dette publique a atteint un niveau record, dépassant 3.300 milliards d’euros, et son climat politique est plus incertain que jamais et menacé d’une possible dissolution de l’Assemblée nationale, relaie l’hebdomadaire Finances News Hebdo.

Face à cette forme de décrépitude hexagonale, le Royaume poursuit imperturbablement sa marche vers le progrès et consolide sa stabilité, sous l’égide éclairée du Roi Mohammed VI. Les objectifs inavoués de Le Monde, visant à instiller la division et le doute, sont ainsi restés vains. Fort de la solidité de ses institutions et de l’unité indéfectible de son peuple, le Royaume demeure insensible à ces manœuvres désespérées.