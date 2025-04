Tétouan: procès d’un faux journaliste, poursuivi pour diffamation

Le tribunal de première instance de Tétouan a convoqué un blogueur, propriétaire d’un compte sur Facebook intitulé Sabah Tétouan, pour comparaître lors d’une audience fixée au 21 mai prochain, indique le quotidien Al Akhbar dans son édition du mercredi 9 avril.

Le concerné est poursuivi suite à une plainte déposée à son encontre pour «usurpation de qualité de journaliste», «diffamation», et pour avoir formulé des accusations graves à l’encontre des plaignants.

Il avait auparavant été placé en garde à vue, avant d’être présenté au procureur du Roi près le tribunal de première instance, et poursuivi en état de liberté.

Selon des sources bien informées, le prévenu, connu pour ses publications controversées sur Facebook et ses allégations mensongères de collaboration avec des institutions sensibles, aurait impliqué le gouverneur de M’diq et le wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma dans des affaires de diffamation en lien avec des constructions anarchiques.

La vague de diffamation n’a épargné personne, pas même de hauts responsables comme le gouverneur de Tétouan, le procureur du Roi près le tribunal de Tétouan, ainsi que d’autres personnalités connues du monde des affaires et de la finance.

Le mis en cause est également accusé d’avoir usurpé un titre professionnel réglementé par la législation, dans le but de diffuser de fausses allégations et informations pour nuire à la vie privée de personnes et porter atteinte à leur réputation.

Selon Al Akhbar, le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Tétouan a reçu, lundi soir, de nouveaux rapports concernant une page Facebook suspecte spécialisée dans la diffamation, l’insulte à l’encontre de responsables du ministère de l’Intérieur, ainsi que le chantage et la confusion volontaire entre le blogging sur des sites privés et le journalisme professionnel exercé dans des institutions médiatiques dûment autorisées par les autorités compétentes.

Ces dernières sont connues, identifiées, et assument la responsabilité éditoriale de leurs publications.

Les enquêtes menées par le parquet de Tétouan ont révélé que des dizaines de plaintes et de rapports ont été déposés contre cette page pour diffamation répétée envers des représentants de l’autorité et d’autres personnalités.

Cela a nécessité un examen approfondi du contenu des rapports et des circonstances liées à la récidive des actes de diffamation et de publications relevant du chantage et de la diffamation, comme précisé dans les rapports transmis au procureur.

Par ailleurs, les services de renseignement ont été mobilisés pour enquêter sur d’éventuels liens entre certaines personnes et des sites électroniques non conformes à la législation, ainsi que sur des soupçons de collaboration avec des membres du Polisario.