Politique

Les dessous des cyberattaques coordonnées contre le Maroc

LeMaroc visé par des cyberattaques.. DR

Revue de presseLes attaques relevant de la cybercriminalité, qui ciblent le Maroc, ne sont pas spontanées mais, dans la plupart des cas, pilotées et coordonnées, estime le docteur Anas Abou El Kalam, expert et conseiller international en cybersécurité et intelligence artificielle. Les détails dans cette revue de presse, tirée du quotidien Al Ahdath.

Par La Rédaction
Le 01/09/2025 à 20h05

Le Maroc connaît de multiples attaques relevant de la cybercriminalité qui ciblent de plus en plus le Royaume et ses intérêts. Ces attaques sont généralement pilotées et coordonnées en tant qu’outils numériques pour déstabiliser l’opinion publique et souiller l’image du pays à l’international, explique le docteur Anas Abou El Kalam, expert et conseiller international en cybersécurité et intelligence artificielle.

Dans un entretien accordé au quotidien Al Ahdath dans son édition du mardi 2 septembre, il a indiqué: «Il y a aujourd’hui de plus en plus d’attaques numériques et de désinformation dans le cadre de ce qu’on appelle «la guerre cybernétique douce»». Ces attaques exploitent des plateformes en vue d’exercer des pressions au lieu d’interventions militaires classiques, a-t-il fait remarquer.

Et de souligner que «la position stratégique du Maroc, son rôle au niveau régional et mondial, ses multiples succès diplomatiques, son enracinement africain, l’organisation de grandes manifestations internationales, suscitent les hostilités des ennemis à des fins politiques, idéologiques ou autres ». C’est pourquoi, a-t-il dit, le pays est la cible de ces attaques, surtout pendant les périodes précédant des décisions politiques et des sommets internationaux importants.

Ces attaques systémiques, souligne-t-il, ciblent soigneusement certaines institutions bien déterminées, qui représentent le symbole de l’autorité et de la crédibilité au sein de l’Etat et de la société, à savoir notamment l’institution royale, le système judiciaire, les ministères, les banques, les grandes entreprises, les médias, les universités, en vue de semer des doutes sur leurs compétences et leur intégrité, pour ébranler la confiance des citoyens dans ces institutions.

Et pour avoir plus d’impact sur l’opinion publique, explique le docteur Anas Abou El Kalam, les auteurs des attaques cybernétiques, ciblant le Maroc à l’instar d’autres pays, optent pour les dimensions sensationnelle et émotionnelle, en confectionnant des contenus provocateurs, même avec de fausses données et des allégations mensongères, pour provoquer la colère et la peur. Ces attaques, a-t-il précisé, sont orchestrées via plusieurs faux comptes, des comptes fictifs créés par des robots et qui relayent et répètent les mêmes messages avec les formules de hashtags pour améliorer leur lisibilité et avoir plus d’impact.

Pour contrer toutes ces manœuvres, le docteur Anas Abou El Kalam estime que «la question de l’éducation informationnelle et numérique, du renforcement de la sécurité cybernétique, de la manipulation intelligence de l’information, devrait être une nécessité nationale urgente en vue de gagner les «batailles virtuelles»».

