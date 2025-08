Cyberattaque Tawtik+: l’Ordre des notaires annonce porter plainte contre X

Dans un communiqué publié ce mercredi 6 août, le Conseil national de l’ordre des notaires du Maroc (CNONM) annonce avoir déposé une plainte contre X auprès du procureur général du Roi près la Cour d’appel de Rabat. Cette plainte vise des faits qui pourraient constituer des crimes de falsification de documents officiels, d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, de diffamation et d’atteinte à la vie privée. Ces actes sont tous punis par le Code pénal marocain.

Cette plainte intervient à la suite des premières investigations techniques menées sur le système de traitement automatisé des données des notaires du Maroc, «Tawtik+», consécutivement à des fuites d’informations diffusées et partagées via une chaîne sur l’application Telegram nommée “Jabaroot DZ”. La véracité de ces fuites a été confirmée par la Direction générale de la sécurité des systèmes d’information (DGSSI) dans un communiqué officiel en date du 6 juin 2025.

Dans ce contexte, poursuit la même source, le Conseil national des notaires a pris l’initiative de renforcer les dispositifs de sécurité informatique et d’adopter des mesures préventives et anticipatives supplémentaires, conformément aux recommandations de la DGSSI, dans un souci constant de préservation de la sécurité des données numériques et de la confidentialité des informations professionnelles.