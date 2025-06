Cyberattaque: plus de 1.400 notaires ont pu réactiver leurs comptes sur la plateforme Tawtik

Suite à l’élection de Adil El Bitar à la présidence du Conseil national de l’Ordre des notaires, le vendredi 13 juin 2025, plusieurs réunions ont été organisées avec le ministère de la Justice, l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC), la Direction générale des impôts (DGI), la Direction générale de la sécurité des systèmes d’information (DGSSI) et la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), fait savoir le Conseil national de l’Ordre des notaires du Maroc (CNONM) dans un communiqué diffusé ce jeudi 19 juin.

Ces concertations ont permis le rétablissement progressif de la plateforme TAWTIK+ pour la grande majorité des études notariales à l’échelle nationale, a-t-il précisé

«Grâce aux efforts conjoints du CNONM, de ses équipes techniques et des organismes partenaires, en particulier l’ANCFCC et la DGI, la plateforme TAWTIK+ a pu reprendre son fonctionnement normal», ajoute la même source.

Depuis sa réactivation le 16 juin 2025, les indicateurs de la plateforme Tawtik font état de plus de 1.400 comptes de notaires réactivés, 33.600 documents signés électroniquement, 5.600 parapheurs électroniques validés et 6.200 actes enregistrés avec succès.

Le CNONM se dit disposé à accompagner les notaires n’ayant pas encore satisfait aux exigences de sécurité requises pour une reprise normale, notamment en vue de l’activation de leur accès à la plateforme «Espace Notaire» de la conservation foncière.

Le Conseil tient aussi à saluer l’engagement de l’ensemble des parties prenantes, qui a permis une reprise sécurisée et efficace de l’activité notariale.

De même, le CNONM assure qu’il «reste pleinement mobilisé pour accompagner les études notariales à travers un dispositif d’assistance technique mis en œuvre en collaboration avec les partenaires institutionnels de la profession».