Médias: Mehdi Bensaïd dévoile son plan pour lutter contre les fake news

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaïd vient de dévoiler les grandes lignes de la stratégie de son département, pour lutter contre le phénomène des fake news et de la désinformation, ciblant l’image du Royaume et de ses intérêts, via des médias étrangers.

Dans sa réponse à une question écrite formulée par le député Ibrahim Aba, du groupe Haraki à la Chambre des Représentants, le ministre a expliqué que cette stratégie s’articule autour d’une batterie de mesures et de mécanismes, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition de ce mardi 29 juillet 2025.

Il s’agit, a-t-il expliqué, de «la mise en place d’une cellule de veille et d’analyse qui développera des mécanismes de vérification de fausses informations véhiculées dans le domaine de la communication publique et gouvernementale».

Ensuite, «cette cellule établira des rapports sur l’image du Maroc dans les médias étrangers, en assurant le suivi pour contrer le phénomène de la désinformation».

Cette veille médiatique permettra en même temps d’agir pour contrer les fausses informations et d’apporter les éclaircissements nécessaires.

Il s’agit également, indique Al Ahdath Al Maghribia, de renforcer la coopération avec les médias étrangers accrédités dans le Royaume.

Dans ce cadre, cette année, a précisé le ministre, «108 correspondants ont été agréés pour représenter 63 institutions médiatiques étrangères», ce qui contribuera à la diversification des sources d’information et d’assurer une couverture médiatique plus équilibrée des informations relatives au Royaume.

La stratégie du ministère vise aussi à encourager la production audiovisuelle pour les médias étrangers, qui désirent effectuer des reportages dans le pays, en se basant sur des sources fiables.

Dans sa réponse, poursuit Al Ahdath Al Maghribia, le ministre a également fait savoir que sa stratégie comprend également un programme national basé notamment sur le renforcement d’une culture médiatique numérique, le développement des outils numériques pour accéder facilement à l’information vérifiée et contrer par ailleurs la désinformation, le soutien des médias professionnels, et l’organisation des sessions de formation, en collaboration avec les partenaires du ministère.