- Temps peu a passagèrement nuageux avec ondées sur le Tangérois, Loukkos et le Rif occidental.
- Nuages bas assez denses matinaux et nocturnes avec bruines ou formations brumeuses sur les cotes et les plaines atlantiques, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, les plaines a l’ouest de l’Atlas, le Souss et le nord des provinces sahariennes.
- Rafales de vent modérées sur les côtes sud et sur l’extrême nord-ouest.
- Températures minimales de l’ordre de 04/10°c sur l’atlas et ses versants est, le Rif et les hauts plateaux, de 20/26°c sur le sud des provinces sahariennes et de 11/16°c partout ailleurs.
- Température en hausse sur les provinces sahariennes et la Méditerranée, et en légère hausse ou peu variable ailleurs.
- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique, devenant localement agitée à forte le soir entre Larache et Essaouira.
Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 18 novembre 2026 :
- Oujda min 15 max 27
- Bouarfa min 10 max 23
- Al Hoceima min 14 max 24
- Tétouan min 19 max 23
- Sebta min 20 max 22
- Mellilia min 18 max 23
- Tanger min 18 max 21
- Kénitra min 14 max 24
- Rabat min 15 max 24
- Casablanca min 15 max 23
- El Jadida min 14 max 24
- Settat min 13 max 26
- Safi min 12 max 25
- Khouribga min 12 max 25
- Béni Mellal min 14 max 25
- Marrakech min 12 max 29
- Meknès min 13 max 26
- Fès min 13 max 24
- Ifrane min 09 max 18
- Taounate min 13 max 24
- Errachidia min 14 max 24
- Ouarzazate min 12 max 25
- Agadir min 16 max 21
- Essaouira min 15 max 23
- Laâyoune min 16 max 30
- Es-Semara min 14 max 33
- Dakhla min 15 max 29
- Aousserd min 22 max 36
- Lagouira min 22 max 33
- Midelt min 10 max 22