- Temps peu a passagèrement nuageux avec ondées sur le Tangérois, Loukkos et le Rif occidental.

- Nuages bas assez denses matinaux et nocturnes avec bruines ou formations brumeuses sur les cotes et les plaines atlantiques, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, les plaines a l’ouest de l’Atlas, le Souss et le nord des provinces sahariennes.

- Rafales de vent modérées sur les côtes sud et sur l’extrême nord-ouest.

- Températures minimales de l’ordre de 04/10°c sur l’atlas et ses versants est, le Rif et les hauts plateaux, de 20/26°c sur le sud des provinces sahariennes et de 11/16°c partout ailleurs.

- Température en hausse sur les provinces sahariennes et la Méditerranée, et en légère hausse ou peu variable ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique, devenant localement agitée à forte le soir entre Larache et Essaouira.

Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 18 novembre 2026 :

- Oujda min 15 max 27

- Bouarfa min 10 max 23

- Al Hoceima min 14 max 24

- Tétouan min 19 max 23

- Sebta min 20 max 22

- Mellilia min 18 max 23

- Tanger min 18 max 21

- Kénitra min 14 max 24

- Rabat min 15 max 24

- Casablanca min 15 max 23

- El Jadida min 14 max 24

- Settat min 13 max 26

- Safi min 12 max 25

- Khouribga min 12 max 25

- Béni Mellal min 14 max 25

- Marrakech min 12 max 29

- Meknès min 13 max 26

- Fès min 13 max 24

- Ifrane min 09 max 18

- Taounate min 13 max 24

- Errachidia min 14 max 24

- Ouarzazate min 12 max 25

- Agadir min 16 max 21

- Essaouira min 15 max 23

- Laâyoune min 16 max 30

- Es-Semara min 14 max 33

- Dakhla min 15 max 29

- Aousserd min 22 max 36

- Lagouira min 22 max 33

- Midelt min 10 max 22