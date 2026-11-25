Youssef Amrani, ambassadeur du Maroc aux États-Unis, lors de son intervention dans l’émission «The Early Bird», diffusée sur la chaîne américaine Real America’s Voice.

Au-delà des perspectives de coopération industrielle en matière de défense, l’intervention du diplomate marocain a mis en lumière la pertinence du modèle de partenariat qu’incarne le Royaume au regard des nouvelles orientations stratégiques de Washington: celui d’un allié qui investit dans sa propre puissance, assume pleinement ses responsabilités sécuritaires et inscrit sa relation avec les États-Unis dans une logique de convergence des intérêts nationaux, de création de valeur économique et de consolidation mutuelle des capacités stratégiques.

Évoquant la nouvelle feuille de route relative au développement de l’industrie nationale de défense et de sécurité, impulsée par le roi Mohammed VI, l’Ambassadeur a inscrit cette ambition dans le prolongement naturel de la transformation économique et industrielle du Royaume, engagée sous le leadership du Souverain depuis plus de deux décennies.

Youssef Amrani, ambassadeur du Maroc aux États-Unis, lors de son intervention dans l’émission «The Early Bird», diffusée sur la chaîne américaine Real America’s Voice.

«Après avoir bâti des industries automobile et aéronautique compétitives, le Maroc franchit aujourd’hui une nouvelle étape importante de son développement industriel. Notre ambition est de construire cette industrie de défense nationalement avec nos compétences, mais également avec nos partenaires les plus stratégiques, à l’image des États-Unis», a-t-il affirmé.

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Le diplomate a, à cet égard, établi un lien direct entre le renforcement de la souveraineté industrielle du Royaume et la consolidation de son apport à la sécurité régionale, soulignant qu’«un allié capable de produire, de maintenir et de sécuriser ses propres équipements est un allié plus fort. Et un Maroc plus fort, c’est une région plus sûre pour les États-Unis et leurs alliés».

Sur le plan économique, M. Amrani s’est attaché à démontrer la complémentarité des ambitions industrielles marocaines et américaines, récusant toute lecture qui opposerait le développement des capacités de production du Royaume aux impératifs de réindustrialisation, de compétitivité et de préservation de l’emploi aux États-Unis.

Youssef Amrani, ambassadeur du Maroc aux États-Unis, lors de son intervention dans l’émission «The Early Bird», diffusée sur la chaîne américaine Real America’s Voice.

«Il ne s’agit pas de déplacer des capacités industrielles américaines, mais de les démultiplier. Le Maroc offre aux entreprises américaines des capacités de production additionnelles et un accès privilégié à de nouveaux marchés en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient. Ce sont autant de débouchés supplémentaires pour les entreprises américaines et d’opportunités pour les travailleurs marocains et américains», a-t-il expliqué.

Dans cette perspective, l’ambition industrielle du Royaume apparaît également comme un levier d’approfondissement du partenariat stratégique maroco-américain, à travers «la constitution de chaînes de valeur intégrées et le renforcement de la résilience des capacités industrielles de défense».

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Interpellé sur les enjeux inhérents à la compétition entre grandes puissances, notamment à l’aune de l’expansion de l’influence de certains pays en Afrique, l’Ambassadeur a réaffirmé, sans équivoque, «la constance des choix stratégiques du Royaume, rappelant la profondeur de son interopérabilité militaire avec les États-Unis, la rigueur de son dispositif de protection des technologies sensibles et son attachement constant au respect des exigences de confiance et de partenariat».

Au cœur de son intervention, le diplomate marocain a également mis en exergue la convergence entre la démarche souveraine du Royaume et la doctrine de responsabilisation des alliés promue par l’administration Trump. Il a ainsi fait valoir la singularité d’un Maroc qui, «loin d’inscrire sa sécurité dans une logique de dépendance, mobilise ses propres ressources, développe ses capacités nationales et contribue activement à la préservation des équilibres sécuritaires régionaux».

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«L’Amérique n’a pas besoin de davantage de pays qui dépendent d’elle. Elle a besoin de davantage de pays sur lesquels elle peut compter. C’est précisément ce que représente le Maroc. Nous ne recherchons pas une relation de dépendance, mais un partenariat de force, fondé sur des responsabilités assumées, des intérêts convergents et des résultats tangibles pour nos deux nations», a souligné l’Ambassadeur.

Élargissant son propos à la dimension géopolitique du partenariat maroco-américain, Youssef Amrani a insisté sur la valeur stratégique que revêt, pour Washington, la permanence des orientations du Royaume dans un environnement international marqué par la recomposition des alliances, l’instabilité régionale et l’exacerbation des rivalités de puissance.

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«Dans une région en proie à l’instabilité, le Maroc offre la stabilité. Dans un monde marqué par la compétition entre grandes puissances, le Maroc offre la loyauté. Et pour les États-Unis, peu de partenaires sont aussi précieux que ceux qui réunissent ces deux qualités», a-t-il relevé.

À l’aune du 250ᵉ anniversaire de l’amitié maroco-américaine, l’Ambassadeur a tout au long de son intervention mis en exergue la vision ambitieuse portée par le roi Mohammed VI et le président Donald Trump, visant à inscrire cette relation historique dans une nouvelle dynamique stratégique, à élargir ses champs de coopération et à faire de la profondeur de ses acquis le socle d’ambitions communes pour les décennies à venir.

«Il y a 250 ans, le Maroc a cru en la promesse d’une jeune nation américaine. Aujourd’hui, nous croyons en l’immense potentiel de ce que nos deux nations peuvent accomplir ensemble. Le Maroc sait où il se situe, ce qu’il ambitionne et qui sont ses amis. Nous n’attendons pas l’avenir, nous le construisons, et nous voulons que les États-Unis soient pleinement associés à cette réussite», a conclu l’Ambassadeur.