Maroc-Union européenne: la cheffe de la diplomatie de l’UE, Kaja Kallas, en visite jeudi au Royaume

Le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita et la Haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

La Haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas, entamera jeudi une visite de deux jours au Maroc, selon une annonce du Service européen pour l’action extérieure faite mercredi.

Cette visite comprendra des entretiens bilatéraux à Rabat avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, suivis d’une conférence de presse conjointe. Kallas rencontrera également des femmes leaders issues de divers secteurs et se rendra à l’Université EuroMed, où elle s’entretiendra avec son président, Mostapha Bousmina, ainsi qu’avec des étudiants.

Cette visite intervient après la 15e session du Conseil d’association entre le Maroc et l’Union européenne, qui s’est tenue le 29 janvier à Bruxelles. Cette session a été marquée par l’adoption d’une nouvelle position européenne sur le Sahara marocain, considérant qu’«une autonomie véritable pourrait représenter une solution des plus réalisables» sur «la base du plan d’autonomie proposé par le Maroc» pour régler définitivement ce différend régional.

Cette position, adoptée par les 27 États membres de l’UE, a été consignée dans un communiqué conjoint signé par Nasser Bourita et Kaja Kallas. Le document souligne que l’UE reprend à son compte la demande du Conseil de sécurité des Nations unies, invitant toutes les parties à participer aux discussions «sans conditions préalables et sur la base du plan d’autonomie proposé par le Maroc afin de parvenir à une solution politique définitive».

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Le communiqué précise également que l’UE «s’est félicitée de la volonté du Maroc d’expliciter comment une autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine se déclinerait». Par ailleurs, l’Union européenne a salué l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies, qui appuie pleinement les efforts du Secrétaire général et de son envoyé personnel pour faciliter les négociations en se fondant sur le plan d’autonomie marocain.

Cette nouvelle position de l’UE marque une avancée significative, alors que de nombreux pays membres avaient déjà exprimé leur soutien à la marocanité du Sahara et au plan d’autonomie proposé par le Maroc. Elle s’inscrit dans la dynamique internationale impulsée par le roi Mohammed VI en faveur de la marocanité du Sahara et en appui à l’initiative d’autonomie, couronnée par l’adoption de la résolution 2797 par le Conseil de sécurité de l’ONU le 31 octobre 2025.

Cette évolution traduit le consensus des 27 États membres de l’UE en faveur d’un règlement définitif du différend régional sur la base de l’autonomie sous souveraineté marocaine. Un aboutissement qui devrait donner une nouvelle impulsion aux relations bilatérales et aux prochaines échéances, notamment en vue du futur partenariat stratégique entre les deux parties.