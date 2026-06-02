Mondial 2026: les fonctionnaires se conformeront aux horaires en vigueur

Amal El Fallah Seghrouchni, ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, a fermement rejeté les demandes formulées par plusieurs parlementaires, qui sollicitaient des aménagements horaires spécifiques pour les fonctionnaires marocains durant la Coupe du monde 2026.

Interpellée par une question écrite de Abderrahmane Wafa, conseiller à la deuxième Chambre du Parlement, qui souhaitait qu’un horaire administratif exceptionnel calqué sur les jours de match des Lions de l’Atlas soit instauré, la ministre a opposé un refus ferme dans sa réponse, «axée sur la primauté absolue et indiscutable de la continuité des services de l’État», indique le quotidien Assabah de ce mercredi 3 juin. Cette question intervient dans un contexte d’une ferveur populaire grandissante au Maroc, «portée par l’engouement massif suscité par la participation de la sélection nationale masculine de football à ce rendez-vous planétaire, co-organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique», rappelle le quotidien.

Dans l’argumentaire de sa question, le conseiller parlementaire a rappelé «le statut d’icône nationale acquis par l’équipe après son parcours mémorable au Qatar, qui a durablement unifié et rendu les Marocains fiers», relaie Assabah. L’élu a aussi insisté sur «les importantes difficultés logistiques imposées par le décalage horaire avec le continent nord-américain, qui contraindra une majeure partie de la population locale à suivre les matchs à des heures particulièrement tardives de la nuit ou aux premières lueurs de l’aube», indique le quotidien.

Selon des prévisions établies par des conseillers du Parlement, reprises par Assabah, «le manque de sommeil et les perturbations du rythme biologique de récupération, inhérents à ces retransmissions nocturnes prolongées, auront inévitablement de lourdes répercussions dès le lendemain sur la productivité, le rendement global ainsi que le taux d’absentéisme des agents de la fonction publique et des salariés des institutions étatiques». Pour anticiper cette baisse de productivité d’ores et déjà annoncée, la proposition des législateurs s’est appuyée sur «des exemples de pays ayant déjà opté pour des mesures d’organisation flexibles, comme des horaires modulables, afin de concilier l’élan de patriotisme sportif légitime et les impératifs économiques», écrit Assabah.

La ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration a toutefois décidé, dans sa réponse, «de sanctuariser le bon fonctionnement de l’appareil administratif», relaie le quotidien, et a estimé que «la régularité et la performance des prestations dues quotidiennement aux usagers ne sauraient faire l’objet de concessions». Tout en affirmant «mesurer l’importance de ce tournoi historique élargi à quarante-huit sélections», Amal El Fallah Seghrouchni a tenu à rappeler que «l’intérêt général et la disponibilité constante du service public constituaient des priorités fondamentales, qui ne pouvaient être assujetties au calendrier d’une compétition sportive», a indiqué Assabah.