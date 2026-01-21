Union européenne: 2,48 milliards de dirhams pour soutenir les réformes au Maroc en 2025

L’Union européenne (UE) a confirmé en 2025 son statut de partenaire stratégique majeur du Maroc en mobilisant 2,48 milliards de dirhams, soit 233,42 millions d’euros, sous forme d’appuis budgétaires. Ces financements visent à accompagner les grandes réformes nationales engagées par le Royaume, couvrant des domaines clés tels que le développement humain, la transition verte, la cohésion territoriale, l’éducation, l’énergie et la modernisation de l’administration publique.

Cette coopération renforcée s’inscrit dans la continuité de l’Accord d’Association UE-Maroc, dont le 25ème anniversaire a été célébré en 2025, ainsi que dans le cadre du nouveau Pacte pour la Méditerranée. Ce dernier ambitionne de donner un nouvel élan au partenariat euro-méditerranéen à travers une coopération plus étroite et mieux alignée sur les priorités communes.

Un appui fort au développement humain et à la cohésion territoriale

Au cœur de ce partenariat figure la réforme de la protection sociale. À travers le programme KARAMA, l’Union européenne a soutenu la généralisation de l’accès aux aides sociales directes et à l’Assurance Maladie Obligatoire. Un appui budgétaire de 292 millions de dirhams (27,5 millions d’euros) a ainsi été versé, contribuant à la réduction des inégalités socio-économiques et au renforcement de la justice sociale.

Dans le cadre de la régionalisation avancée, le Programme d’appui au développement des zones rurales et de montagne a bénéficié de 31,8 millions de dirhams (3 millions d’euros). Cet appui vise à renforcer la gouvernance territoriale, améliorer la mise en œuvre des stratégies régionales et soutenir un développement économique durable, en particulier dans les territoires les plus enclavés.

L’enseignement supérieur et la recherche au cœur du partenariat

Le programme ESRIM illustre l’engagement de l’UE en faveur du capital humain. En soutenant la réforme de l’enseignement supérieur, la recherche, l’innovation et la mobilité académique avec l’Europe, ce programme contribue à mieux préparer les jeunes talents marocains aux exigences du marché de l’emploi. En 2025, 240 millions de dirhams (22 millions d’euros) ont été déboursés pour accompagner la formation d’une nouvelle génération d’étudiants et de chercheurs.

Transition verte et énergie durable

Dans le sillage du Partenariat Vert UE-Maroc, conclu en 2022, l’Union européenne a poursuivi son appui aux politiques environnementales du Royaume. Le programme Terre Verte a ainsi mobilisé 858 millions de dirhams (78 millions d’euros) pour soutenir les stratégies nationales Génération Green et Forêts du Maroc. Ces financements visent à promouvoir des pratiques agricoles et forestières durables, renforcer la sécurité alimentaire et encourager l’emploi rural.

Partenaire historique du Maroc dans le domaine des énergies renouvelables, l’UE a également soutenu la politique énergétique nationale à travers le programme Énergie verte, avec une contribution de 103,6 millions de dirhams (9,76 millions d’euros). Cet appui accompagne notamment la modernisation du marché de l’électricité, la mise en place de mécanismes de certification de l’électricité d’origine durable et la réforme structurelle de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE).

Croissance inclusive et modernisation de l’administration

L’Union européenne a par ailleurs renforcé son soutien à la Stratégie nationale d’inclusion financière (SNIF) et au financement des petites et moyennes entreprises. Une subvention de 112 millions de dirhams (10,55 millions d’euros) a été mobilisée afin de favoriser l’accès aux services financiers, soutenir l’entrepreneuriat et stimuler la création d’emplois.

Enfin, le programme Islah a poursuivi son appui à la modernisation de l’administration publique et à la numérisation des services de l’État. Une enveloppe de 76 millions de dirhams (7,15 millions d’euros) a été accordée pour accompagner le programme national de réforme administrative et améliorer la qualité des services publics.

Un appui budgétaire conditionné aux résultats

Les programmes d’appui budgétaire de l’Union européenne reposent sur des transferts directs de fonds au Trésor du Royaume, sous forme de dons ou de subventions. Ces appuis sont conditionnés à l’atteinte d’objectifs précis et d’indicateurs de performance définis conjointement avec les autorités marocaines, garantissant ainsi un suivi rigoureux des réformes et de leur impact.

À travers cet engagement financier et stratégique, l’Union européenne confirme sa volonté d’accompagner durablement le Maroc dans ses transformations économiques, sociales et environnementales, en consolidant un partenariat fondé sur la confiance, la convergence des priorités et le développement partagé.