Marche verte: le sérieux de la Nation marocaine et le soutien international au projet d’autonomie parmi les principaux points du discours royal

«J’ai déjà évoqué le sérieux et les valeurs spirituelles, nationales et sociales qui caractérisent intrinsèquement la Nation marocaine dans un monde fortement agité», a déclaré le Souverain en soulignant qu’à cet égard «la Marche verte a traduit de forte belle manière les valeurs ancestrales de solidarité, de loyauté et de patriotisme, qui permirent à notre pays de libérer son territoire et d’y exercer sa souveraineté pleine et entière». Le Roi a tenu à apporter une précision au sujet de l’évocation récemment faite dans un discours où le mot «sérieux» a été prodigué: «Mon but n’a jamais été de faire grief de quoique ce soit. En fait, J’entendais par là exhorter tout un chacun à continuer de mettre du cœur à l’ouvrage afin de mener à bien les projets et les réformes engagés et, in fine, de relever les défis auxquels fait face notre pays». D’ailleurs, a souligné le Souverain «mon intention, bien comprise par tous, a été largement bien reçue par les forces vives de la Nation». Le roi Mohammed VI a ensuite explicité ce qu’il entendait par le sérieux en affirmant «qu’il s’agit d’un système de valeurs intégré qui a permis de consolider les acquis engrangés dans divers domaines, notamment l’impulsion de la dynamique de développement dans nos Provinces du Sud et la consécration de leur marocanité à l’international».

Le Souverain a par ailleurs poursuivi en indiquant que «Dieu soit loué, alors que de nombreux pays ont reconnu la marocanité du Sahara, plusieurs autres États influents ont affirmé à leur tour que l’initiative d’autonomie était la seule voie possible pour régler ce conflit régional artificiel». Le Roi a loué le rôle qu’a joué la diplomatie marocaine suivant ses orientations éclairées. Le Roi a indiqué que les «valeurs de solidarité, d’entraide et d’ouverture qui sont la marque distinctive du Maroc ont contribué à renforcer son rôle et à conforter sa position, lui permettant ainsi de s’affirmer aux niveaux régional et international, notamment auprès des pays frères arabes et africains, comme un acteur clé et un partenaire économique et politique crédible et digne de confiance».

Lire aussi : Laâyoune-Sakia El Hamra: entrée en service de 9 centres de santé urbains et ruraux

Interrogé par Le360, le politologue Moussaoui Ajlaoui a estimé que le sérieux et les valeurs prônés par le Souverain «ont permis au Maroc de consolider son développement social et économique». Dans son discours, le Roi a fait part du soutien de la communauté internationale «au projet d’autonomie proposée par le Royaume comme seule solution pour régler le conflit artificiel du Sahara marocain».

Quant à Mohamed Ziddouh, homme politique issu de l’Istiqlal, il souligne quant à lui que «le sérieux et les valeurs tels qu’évoqués par le Roi sont de nature à assurer la réussite sur les plans social et économique». «Le sérieux a été le fondement de la réussite de la Marche verte», a ajouté Mohamed Ziddouh qui a relevé qu’une majorité de pays défend la proposition du Maroc en estimant que l’autonomie «peut conduire à une solution politique définitive».