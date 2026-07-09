Politique

Lutte contre la corruption: le Maroc partage son expertise avec le Tchad

Séance de travail entre la Présidence du Ministère public et une délégation de l’Autorité indépendante de lutte contre la corruption du Tchad, jeudi 9 juillet, à Rabat.

Cadre juridique, politique pénale et outils numériques de signalement: le Maroc a partagé son expérience en matière de lutte contre la corruption avec une délégation de l’Autorité indépendante de lutte contre la corruption du Tchad, en visite de travail à Rabat.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 09/07/2026 à 17h15

Le procureur général du Roi près la Cour de cassation et président du Ministère public, Hicham Balaoui, a tenu, jeudi 9 juillet, à Rabat, une séance de travail avec l’inspecteur général de l’Autorité indépendante de lutte contre la corruption du Tchad, Ousmane Abderamane Djougourou. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une visite de travail destinée à s’informer de l’expérience marocaine en matière de prévention et de répression de la corruption.

À cette occasion, Hicham Balaoui a présenté les principaux axes du dispositif marocain de lutte contre la corruption, en mettant en avant le cadre juridique et institutionnel mis en place ainsi que la politique pénale conduite par la Présidence du Ministère public dans ce domaine. Les échanges ont également porté sur les meilleures pratiques comparées en matière de lutte contre la corruption, indique un communiqué.

Lire aussi : Code de procédure pénale: l’harmonisation des nouvelles dispositions réunit DGSN, Gendarmerie royale et parquet général

La délégation tchadienne a, par ailleurs, pris connaissance de plusieurs initiatives déployées par la Présidence du Ministère public, notamment la ligne téléphonique directe dédiée au signalement des faits de corruption et de concussion, ainsi que la plateforme numérique «e-TABLIGH». Cet outil permet aux citoyens de dénoncer différents actes présumés de corruption, tout en assurant le traitement sécurisé des signalements grâce à des technologies numériques de dernière génération, précise la même source.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 09/07/2026 à 17h15
#Corruption#Justice#Maroc#Tchad#Coopération Sud-Sud

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