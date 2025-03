Lutte antidrogue. Gérald Darmanin, ministre français de la Justice: «Sans le travail du Maroc, la France serait moins sûre»

Abdellatif Ouahbi, ministre de la Justice, et son homologue français Gérald Darmanin, à Rabat le10 mars 2025 (Y.Mannan/Le360).

«Je remercie très sincèrement le Maroc pour sa très grande coopération en matière de lutte contre les narcotrafiquants», a déclaré le ministre au terme de ses entretiens avec son homologue marocain, Abdellatif Ouahbi. Et d’ajouter, «nous savons la justice marocaine très à l’écoute de la sécurité des Français et je le remercie (Abdellatif Ouahbi, ndlr) puisque nous avons eu un long échange sur des dossiers très importants pour la France, comme celui des individus qui ont participé à l’évasion de Monsieur Amra en France», a souligné le garde des Sceaux, qui effectue depuis samedi une visite de travail de trois jours au Maroc.

Selon Gérald Darmanin, «ces personnes interpellées par les services marocains, nous l’espérons, seront dans les prochains jours renvoyées vers le territoire national français pour répondre de leurs actes devant la justice française. Sans le travail du Maroc dans cette affaire précise, comme dans toutes les affaires auxquelles je ne peux pas faire référence publiquement, la France serait moins sûre».

Gérald Darmani qualifie cette coopération de «grand signe d’amitié, de professionnalisme et de grand travail que nous menons en commun. Je suis venu remercier monsieur le Ministre très sincèrement de son action et de celle de son administration».

Depuis samedi, jour de son arrivée au Maroc, les deux ministres se sont rencontrés à plusieurs reprises avant de signer ce lundi «la déclaration conjointe» qui porte notamment sur la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée, la modernisation du système judiciaire et le renforcement de sa gouvernance. Interrogé dimanche soir par une chaine de télévision marocaine, Gérald Darmani a indiqué que le Maroc étudie avec la France un mécanisme qui viserait à saisir les «financements acquis illégalement» par les trafiquants.

Pour Abdellatif Ouahbi, la rencontre avec son «ami le ministre français de la Justice a été claire et franche». Le ministre, avocat de profession, a ajouté que les deux parties ont échangé «des idées sur un certain nombre de sujets, tels que l’échange de criminels, la révision de certains accords et la révision de plusieurs questions communes».

La coopération avec la France, a-t-il poursuivi, se caractérise par «une vision et un accord communs, y compris pour suivre les criminels ayant commis de graves crimes en France». Les discussions ont porté, selon le ministre marocain, sur «la situation des Marocains résidant en France». Parmi les questions évoquées ont figuré «des aspects sociaux et des questions liées au statut personnel» et certains accords, comme celui concernant les avocats. Il s’est enfin déclaré optimiste quant au renforcement de la coopération bilatérale en matière de justice.