Ligue arabe: Nasser Bourita participe à une réunion ministérielle sur les attaques iraniennes contre des États arabes

Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a pris part ce mardi, par visioconférence, à une session extraordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau ministériel, consacrée aux attaques iraniennes visant plusieurs pays arabes.

Cette réunion intervient dans le prolongement de concertations engagées entre les États membres pour évaluer la portée de ces actions et leurs implications sur la stabilité régionale ainsi que sur la paix internationale. L’objectif affiché est de coordonner une position commune face à ces violations et de contenir leurs effets sur la sécurité des États concernés.

Dans ce contexte, le Maroc a réitéré sa condamnation ferme des actions iraniennes dirigées contre des pays arabes, tout en exprimant sa solidarité avec les États visés. Rabat a également souligné son appui aux mesures prises par ces pays pour préserver leur souveraineté et assurer la sécurité de leurs populations, dans le respect du droit international.

Lire aussi : La Ligue arabe salue les efforts du Comité Al-Qods, présidé par le Roi, pour la protection de la ville sainte

Par ailleurs, le Royaume figure parmi les premiers à avoir salué l’annonce d’une trêve entre les États-Unis et l’Iran, ainsi que l’ouverture de discussions entre les deux parties, considérées comme une opportunité pour désamorcer les tensions et parvenir à un règlement politique durable.

À l’initiative du Bahreïn, qui assure la présidence en exercice du Conseil au niveau ministériel, cette session se tient dans un climat marqué par une accalmie relative entre Washington et Téhéran, mais où la prudence reste de mise.