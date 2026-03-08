Ligue arabe-Iran: le Maroc réaffirme son soutien indéfectible aux pays du Golfe

Lors de sa participation par visioconférence à cette session extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe consacrée à l’agression iranienne contre la souveraineté et l’intégrité territoriale des États arabes, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains de l’étranger, Nasser Bourita, a réaffirmé le soutien indéfectible du Royaume du Maroc à ses frères arabes. Il a rappelé que cette position avait déjà été exprimée par le roi Mohammed VI lors d’entretiens téléphoniques avec les chefs d’État des pays du Golfe.

Cette démarche témoigne «clairement et fermement» du soutien du Maroc à la sécurité, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de ces pays, considérant leur sécurité et leur stabilité comme indissociables de la sienne.

Les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe se sont réunis «d’urgence» pour examiner «les attaques iraniennes contre plusieurs pays arabes». Cette réunion s’est tenue par visioconférence depuis Le Caire, après avoir été réclamée par le Koweït, l’Arabie saoudite, le Qatar, Oman, la Jordanie et l’Égypte.

Un communiqué relatif aux résultats de cette conférence est attendu dans les heures qui suivent.