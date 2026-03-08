Politique

Ligue arabe-Iran: le Maroc réaffirme son soutien indéfectible aux pays du Golfe

Lors d'une précédente session du Conseil de la Ligue Arabe au Caire. (Archives)

Le Maroc, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a réaffirmé dimanche son soutien indéfectible à ses frères arabes lors de la réunion extraordinaire de la Ligue arabe tenue au Caire pour discuter des agressions iraniennes contre les pays du Golfe.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 08/03/2026 à 12h32

Lors de sa participation par visioconférence à cette session extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe consacrée à l’agression iranienne contre la souveraineté et l’intégrité territoriale des États arabes, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains de l’étranger, Nasser Bourita, a réaffirmé le soutien indéfectible du Royaume du Maroc à ses frères arabes. Il a rappelé que cette position avait déjà été exprimée par le roi Mohammed VI lors d’entretiens téléphoniques avec les chefs d’État des pays du Golfe.

Cette démarche témoigne «clairement et fermement» du soutien du Maroc à la sécurité, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de ces pays, considérant leur sécurité et leur stabilité comme indissociables de la sienne.

Les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe se sont réunis «d’urgence» pour examiner «les attaques iraniennes contre plusieurs pays arabes». Cette réunion s’est tenue par visioconférence depuis Le Caire, après avoir été réclamée par le Koweït, l’Arabie saoudite, le Qatar, Oman, la Jordanie et l’Égypte.

Un communiqué relatif aux résultats de cette conférence est attendu dans les heures qui suivent.

#Ligue arabe#Iran#pays arabes#Moyen-Orient#Guerre#Nasser Bourita

International

International

Economie

Politique

Politique

Politique

Politique

Politique

