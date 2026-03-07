International

Attaques iraniennes contre des pays du Golfe: la Ligue arabe tient une conférence ministérielle ce dimanche

Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de la Ligue arabe se réunissent ce dimanche en visioconférence pour examiner les attaques de missiles attribuées à l’Iran contre plusieurs États arabes. Demandée par plusieurs capitales de la région, cette réunion d’urgence vise à coordonner une position commune face à l’escalade des tensions au Moyen-Orient.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 07/03/2026 à 16h37

Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de la Ligue arabe doivent tenir ce dimanche une réunion d’urgence consacrée aux attaques de missiles attribuées à l’Iran contre plusieurs États arabes, a annoncé le secrétaire général adjoint de l’organisation, Hossam Zaki.

La réunion se déroulera par visioconférence depuis le siège de la Ligue arabe au Caire. Elle a été sollicitée par plusieurs pays de la région, notamment le Koweït, l’Arabie saoudite, le Qatar, Oman, la Jordanie et l’Égypte, a précisé le responsable arabe à la presse.

Le Maroc prendra part à cette rencontre virtuelle. Le Royaume y sera représenté par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Rabat avait déjà réagi aux frappes intervenues le 28 février. Dans un communiqué, le ministère marocain des Affaires étrangères avait condamné «avec la plus grande fermeté l’attaque abjecte de missiles iraniens qui a violé l’intégrité et la sécurité des États arabes frères», citant notamment le Royaume d’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Qatar, le Koweït et la Jordanie.

Cette réunion d’urgence intervient dans un contexte régional particulièrement tendu, marqué par une escalade militaire et par de fortes inquiétudes quant à la stabilité et à la sécurité dans plusieurs pays du Moyen-Orient.

#Iran#Ligue arabe#Guerre#Moyen-Orient

