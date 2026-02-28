Politique

Le Maroc condamne fermement l’attaque iranienne contre plusieurs États arabes

Le siège du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, à Rabat.. (A. Gadrouz / Le360)

Le Royaume du Maroc condamne avec la plus grande fermeté l’attaque abjecte de missiles iraniens qui a violé l’intégrité et la sécurité des États arabes frères, à savoir le Royaume d’Arabie saoudite, l’État des Émirats arabes unis, le Royaume de Bahreïn, l’État du Qatar, l’État du Koweït et le Royaume hachémite de Jordanie.

Par Le360 (avec MAP)
Le 28/02/2026 à 14h07

Un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger souligne que le Royaume du Maroc considère cette agression comme une violation flagrante de la souveraineté nationale de ces États, une atteinte inacceptable à leur sécurité et une menace directe à la stabilité de la région.

Le Royaume du Maroc, ajoute la même source, affirme sa pleine solidarité avec les États arabes frères dans toutes les mesures légitimes qu’ils prennent pour répondre à cette attaque et protéger leur sécurité ainsi que la quiétude de leurs citoyens et des résidents.

Par Le360 (avec MAP)
Le 28/02/2026 à 14h07
#MAE#Iran#Émirats arabes unis#Bahrein#Qatar#Koweït#Jordanie

LEs contenus liés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Iran: Trump évoque désormais un renversement du pouvoir

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Iran: Trump brandit de nouveau l’option militaire, Téhéran promet une riposte immédiate

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Iran: la répression s’accentue, Trump menace les partenaires de Téhéran de sanctions

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Manifestations en Iran: Téhéran se dit prêt à riposter après des menaces de Trump

Articles les plus lus

1
Autonomie du Sahara: comment l’Algérie craint pour ses frontières contestées et demande une garantie américaine
2
Admission, filières, gestion... Ce qu’il faut savoir sur l’Académie des métiers de l’aéronautique
3
Frappes en Iran: Royal Air Maroc et plusieurs compagnies aériennes annulent des vols vers le Moyen-Orient
4
En images, les premiers conteneurs tombés du navire Ionikos s’échouent sur le littoral de Casablanca
5
Dattes algériennes: tous ces dangers pour la santé auxquels les Marocains s’exposent
6
Algérie: le silence imposé à Lyes Guernine, 22 ans, condamné pour un maillot marocain
7
Port de Casablanca: le trafic maritime toujours suspendu après la chute de 85 conteneurs du navire Ionikos
8
Reprise de la raffinerie Samir: le tribunal de commerce de Casablanca rejette l’offre de l’émirati MJM
Revues de presse

Voir plus