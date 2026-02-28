Le Maroc condamne fermement l’attaque iranienne contre plusieurs États arabes

Un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger souligne que le Royaume du Maroc considère cette agression comme une violation flagrante de la souveraineté nationale de ces États, une atteinte inacceptable à leur sécurité et une menace directe à la stabilité de la région.
Le Royaume du Maroc, ajoute la même source, affirme sa pleine solidarité avec les États arabes frères dans toutes les mesures légitimes qu’ils prennent pour répondre à cette attaque et protéger leur sécurité ainsi que la quiétude de leurs citoyens et des résidents.