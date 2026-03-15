La Ligue arabe salue les efforts du Comité Al-Qods, présidé par le Roi, pour la protection de la ville sainte

Dans un communiqué publié à la suite de la fermeture de la mosquée Al-Aqsa bénie par les autorités israéliennes et des atteintes à la liberté de culte ainsi qu’à l’accès au lieu saint, le Conseil a indiqué que les États membres de la Ligue ont souligné l’importance du rôle du Comité Al-Qods et de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, bras exécutif du Comité, exprimant leur soutien aux efforts entrepris par cette instance.

Les États membres ont également réaffirmé la souveraineté de l’État de Palestine sur l’ensemble de la ville d’Al-Qods-Est, capitale de l’État de Palestine, ajoute le communiqué.