Politique

La Ligue arabe salue les efforts du Comité Al-Qods, présidé par le Roi, pour la protection de la ville sainte

La mosquée al-Aqsa.. AFP or licensors

Le Conseil de la Ligue des États arabes au niveau ministériel a salué, dimanche, les efforts déployés par le Comité Al-Qods, présidé par le roi Mohammed VI, pour la protection de la ville sainte et la préservation de son identité.

Par Le360 (avec MAP)
Le 15/03/2026 à 23h30

Dans un communiqué publié à la suite de la fermeture de la mosquée Al-Aqsa bénie par les autorités israéliennes et des atteintes à la liberté de culte ainsi qu’à l’accès au lieu saint, le Conseil a indiqué que les États membres de la Ligue ont souligné l’importance du rôle du Comité Al-Qods et de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, bras exécutif du Comité, exprimant leur soutien aux efforts entrepris par cette instance.

Les États membres ont également réaffirmé la souveraineté de l’État de Palestine sur l’ensemble de la ville d’Al-Qods-Est, capitale de l’État de Palestine, ajoute le communiqué.

Par Le360 (avec MAP)
Le 15/03/2026 à 23h30
#Maroc#Al-Qods#le Roi Mohammed VI#Ligue arabe

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