Les partis marocains finalisent leurs mémorandums sur le plan d’autonomie

Les partis politiques marocains préparent activement leurs mémorandums sur l’actualisation de l’initiative d’autonomie au Sahara, dans le respect de la souveraineté nationale pleine et entière. Dans son édition du vendredi 21 novembre, le quotidien Al Akhbar indique que plusieurs formations devraient finaliser leurs propositions dans les prochains jours. La plupart des partis s’appuient sur l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc en 2007, considérée comme la base la plus réaliste et la plus efficace pour traiter le différend autour du Sahara et renforcer à la fois la régionalisation avancée et le développement dans les provinces du Sud.

Citées par Al Akhbar, des sources au sein du Parti de l’Istiqlal indiquent que celui-ci s’est engagé à son tour dans ce sens. Ses commissions internes travaillent déjà à définir une vision visant à consolider les volets institutionnels et de développement du projet, en cohérence avec les transformations profondes qu’ont connues les provinces du Sud ces dernières années. Le parti entend proposer une approche tenant compte du saut qualitatif réalisé dans la région grâce aux investissements majeurs lancés par l’État, en mettant l’accent sur le renforcement des prérogatives des instances élues et sur l’ancrage d’une gouvernance modernisée, afin de conforter la stabilité du Sahara et son intégration pleine dans la dynamique nationale.

De son côté, le PAM a tenu une réunion extraordinaire immédiatement après la rencontre entre les conseillers du Roi et les dirigeants des formations politiques, relève Al Akhbar. Il y a été décidé de constituer une commission spéciale chargée de rédiger le mémorandum. Cette commission travaille à formuler des propositions tenant compte des évolutions politiques et diplomatiques qui ont récemment renforcé la position de l’initiative marocaine sur la scène internationale. Elle s’attache également à intégrer de nouveaux éléments capables de soutenir le développement économique et social, tout en élargissant les compétences de la gestion locale.

Les différentes formations politiques vivent une période d’intense mobilisation interne. Toutes cherchent à respecter les délais, conscientes de l’importance stratégique de cette phase dédiée à la consolidation du modèle marocain d’autonomie, présenté comme la seule voie réaliste pour clore définitivement le conflit, souligne Al Akhbar. Cette démarche est perçue comme un moment politique de grande portée, s’inscrivant dans le sillage des avancées accumulées par le Royaume en matière de défense de son intégrité territoriale et de valorisation de l’initiative d’autonomie sur la scène internationale.